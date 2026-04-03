SNSアカウントの乗っ取り被害は、今や誰にとっても他人事ではない。そんな中、お笑いコンビ・NON STYLEの 井上裕介が3月24日、Xで自身のアカウントが乗っ取られていたことを報告した。アカウント名が別人の名前に変更されるなど混乱が広がる中、復旧までの経過を発信し、大きな反響を呼んでいる。

ノンスタ井上、Xアカウントの乗っ取り被害を告白

NON STYLE井上裕介

NON STYLE井上裕介

近年増加するSNSアカウントの乗っ取り被害。身に覚えのない投稿や個人情報の流出、金銭的な損失など、大きな影響をもたらしかねない犯罪行為だ。特に著名人の乗っ取り被害は深刻な問題となっており、多くの事例が報告されている。

井上は3月24日にXを更新し、「Xが乗っ取られてました!!」と乗っ取り被害に遭っていたことを報告。「今、会社にも報告してパスワードも変更しました。諸々対応中です。ご迷惑おかけしてすみません」と状況を説明した。

この被害によってアカウント名が「Shigeki Morimoto」に変えられており、井上は「名前を変更したいのですが、審査中のため変更出来ません!!」「名前を変えたいのに何故かエラーになる。どうしたものか!?」と途方に暮れていたが、翌25日には「なんとか名前が元に戻りました!!」とアカウントが無事復旧したこと報告。「色々とご迷惑、ご心配をおかけしました」と投稿した。

ファンからは「良かったー!」「経過報告がめっちゃリアルでした」「人気者は大変だ」「これをネタにしてください」といったコメントが寄せられ、この一連のポストは1日時点で、表示回数が333万回を超えるなど、反響を呼んでいる。

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