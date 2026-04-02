オードリー若林から「今度奥さんの実家に挨拶に行く」「こうしようと思うんですけど」と言われ、TAIGAが「やめたほうがいいよ」と伝えたこと

ABEMAのニュース番組『ABEMAエンタメ』の密着企画「NO MAKE」で、ピン芸人・TAIGAの“イマ”に独占密着した。

オードリー・若林正恭に“愛のダメ出し”

持ち前のアニキ肌でお笑いコンビ・メイプル超合金のカズレーザーやぺこぱなど、多くの後輩芸人から慕われているTAIGA。下積み時代にショーパブで腕を磨き合ったお笑いコンビ・オードリーとは現在も親交が続いており、若林正恭が休養を発表した際にも連絡をしたという。

「(若林が)『大丈夫です。今声出せないだけで休めば大丈夫だと聞いてるんで』って、やり取りはしてました」と気遣う関係性を明かした。

さらに、「若林は芸人しか知らないできてるから、一般常識が自分にはできてないって理解してるから」と切り出したTAIGA。

若林から「今度奥さんの実家に挨拶に行くんですけど、こうしようと思うんですけど」と相談されたそうで、「あいつは人見知りで、大人しくしてるほうがダメなのかなと思ってた」としつつ、「『はじめましてお父さん、いい服着てますね』なんて回してたら、そっちのほうが気に入らねぇよ。『やめたほうがいいよ、回そうなんて』と言ったりしました」と、売れっ子芸人に対しても真っ向から“愛のダメ出し”をしたことを告白。後輩の不器用な一面を思いやる深い絆を見せた。

【編集部MEMO】

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