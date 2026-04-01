「悔いはない」「本能のままに好きって思う人に投票」　結果発表を直前に控えたメンバーたちの心境　『ラブパワーキングダム2』第8話

ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』第8話が、きょう1日(22:00〜)に配信される。

スタジオが大熱狂に包まれる衝撃の結末

第8話では、地中海の島国・マルタを舞台に繰り広げられた壮絶なモテバトルがついに完結。「最も心惹かれた1人」に投票する「FinalモテVOTE」が行われ、“一番モテる”キングとクイーンが決定する。結果発表を直前に控え、メンバーたちの心境が明かされる場面も。

女優・はづきが「自分の選択に後悔はしていない」と語れば、タレント・かのは「めっちゃ悩んだけど、この人って決めて投票した。悔いはない」、タレント兼レースクイーン・もえは「色々あったけど、ベストだと思う行動をとった」と、それぞれが清々しい想いを打ち明ける。

また、モデル・たいせいが「本能のままに好きって思う人に投票した」と真っ直ぐな想いを明かす一方、格闘家・たいじゅは「自分がキングになれると信じてます」と力強く宣言した。

そんなメンバーたちの運命を決める最終投票では、誰が誰に本命票を投じるのか全く読めない大混戦に。複雑に絡み合った恋の矢印が次々と明かされる開票の様子に、スタジオのせいやも「誰が有利なのか分かんない」と大興奮で固唾を飲む。

そして、ついに第2代キングとクイーンの冠を手にしたメンバーの姿に、スタジオMC陣は「すごい!」「やっぱ強いんやなぁ」「文句なし」と最大の称賛を送り、スタジオが大熱狂に包まれる衝撃の結末を迎える。

全員集合のアフターパーティー

さらに番組後半では、キング&クイーンの決定を祝して、これまでに脱落したメンバーも全員集合したアフターパーティーが開催される。そして、過酷なゲームを終えて純粋に思いを募らせたメンバーたちによる怒涛の告白ラッシュが幕を開ける。和やかなパーティーの最中、会社経営者・こうたが立ち上がり「伝えたいことがあって時間もらってもいいですか」ともえを指名。しかし、そこへ脱落メンバーの内科医・たかしが「こうた、ちょ待てよ」と割り込む事態に。

まさかの乱入劇に、スタジオMC陣も「たかし!」「キムタカ(笑)」と大盛り上がりを見せる。もえを前にしたこうたは、「胸が熱くなる瞬間は、全部の瞬間がもえでした。日本に帰ってからも、この熱くなる気持ちを加熱させてずっと一緒にいたい」と、熱波師らしく想いを告白。

対するたかしも「最初からもえにだけ本命票を入れてきました。この旅の縁をこれからも大事にしていきたい。もえ、大好きです」と一途な愛をぶつけます。果たして、強烈なアプローチを受けた高嶺の花・もえは、どちらの男性の手を取るのか。

(C)AbemaTV,Inc.