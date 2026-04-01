応援広告プラットフォーム「CheerSPOT(チアスポット)」を運営するINFORICHは3月31日、「第38回ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト」と連携して実施したチアランキングの結果を発表した。

「ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト」は、小池徹平さん、三浦翔平さん、菅田将暉さんなどを輩出してきたオーディションとして知られる。今回の取り組みでは、CheerSPOTを通じてファンの応援を可視化し、新たな“推し活”の形を打ち出した。

CheerSPOTは、モバイルバッテリーシェアリングサービス「CHARGESPOT」のデジタルサイネージを活用し、ファンが個人で応援広告を街中に出稿できるプラットフォーム。1カ所462円から出稿できる点が特徴で、今回のイベントでは、ファンが“推し”の応援広告を店舗に出稿するたびに、その数が「チア(応援数)」としてカウントされた。

発表されたランキングでは、福永顕司さんが1位を獲得。2位は髙田京弥さん、3位は平田龍人さんとなった。1位となった福永さんはJUNON公式CMへの出演が決定しており、同CMは全国のCHARGESPOTのデジタルサイネージで放映される予定だ。