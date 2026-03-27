INFORICHは3月26日、CHARGESPOT公式マスコットキャラクター「Chapopo(チャポポ)」の登場を発表。同日より、登場記念企画として公式SNSキャンペーンを開催している。

Chapopo(チャポポ)は、「充電という不自由から地球人を解放し、自由な日常をエンパワーするウサギ型エイリアン」というコンセプトのもとデザインされたオリジナルキャラクター。

大きな耳で世界中の「助けて」「困った」を感知し、縦横無尽に地球を駆け巡るChapopoは、しっぽがケーブルになっており、スマホなどの機器に接続してエネルギーをチャージ。通常モード時は、白く透明感のある姿で、充電の不安を解放するやさしい存在だが、人に元気をチャージする時はスーパーモードに。エネルギーが溢れ全身がCHARGESPOT Blueに変化する。

また、「Chapopo(チャポポ)」の地球上陸を記念して、公式Xのフォロー&リポストキャンペーンを開催。3月26日〜5月6日までの期間中、CHARGESPOT公式Xアカウントをフォローし、指定ハッシュタグ「#チャポポ」をつけてコメントまたは引用リポストすると、抽選で、「A賞:チャポポ 実寸大ぬいぐるみ」が15名に、「B賞:チャポポ ぬいぐるみキーホルダー」が50名に当たる。なお、商品を選ぶことはできない。