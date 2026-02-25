「丸亀製麺」は3月3日より、「丸亀製麺 ドラゴンボールZ コラボレーションキャンペーン」を期間限定で開催。“7つ”の驚きのコラボ企画が用意されている。

其之一

「丸亀製麺 ドラゴンボールZ コラボレーションキャンペーン」限定ロゴ

「丸亀製麺 ドラゴンボールZ コラボレーションキャンペーン」の開催期間は、3月3日～4月6日。期間中、通常の丸亀製麺のロゴと、『ドラゴンボールZ』に登場する「亀仙流」のマークがまさに合体したような限定ロゴ「丸亀製麺(まるかめせいめん)」が登場する。

其之二

ドラゴンボールうどーなつ (チョコ味)(590円)



「丸亀製麺 ドラゴンボールZ コラボレーションキャンペーン」ドラゴンボールうどーなつ (チョコ味)

「ドラゴンボールうどーなつ(チョコ味)」は、生地ににんじんペーストを混ぜて揚げたうどーなつに、チョコをコーティングして「ドラゴンボール」カラーにしたうどーなつ。付属の星型の砂糖菓子を自身でつけることで、7つのドラゴンボールを再現することができるという仕掛けが。通常5個入りのところ、7個入りで販売される。

なお、3月3日～16日までの第1弾は神龍、3月17日～4月6日までの第2弾では孫悟空が描かれたオリジナルデザインの限定カップに入っている。価格は590円。

仙豆風天ぷら(290円)



「丸亀製麺 ドラゴンボールZ コラボレーションキャンペーン」仙豆風天ぷら

天ぷらメニューには、仙豆をイメージした枝豆の天ぷら「仙豆風天ぷら」が登場。枝豆を天ぷら粉で揚げており、子どもも食べやすいサイズ感となっている。価格は290円。

元気玉おむすび 半熟玉子入り(420円)



「丸亀製麺 ドラゴンボールZ コラボレーションキャンペーン」元気玉おむすび 半熟玉子入り

おむすびメニューには、孫悟空の大技「元気玉」にちなんだ、ボリューム満点のおむすび「元気玉おむすび 半熟玉子入り」が登場。半熟玉子を白米でつつみ、白ごまとすりごまをまぶして天ぷら粉で揚げた丸亀製麺史上最大級のおむすびで、一つ食べれば元気になること間違いなし! お好みで「天丼のたれ」をかけるのもおすすめ。価格は420円。

其之三

「丸亀製麺 ドラゴンボールZ コラボレーションキャンペーン」うどん札

通常うどん一杯の注文につき1枚もらえる「うどん札」が、キャンペーン期間中、『ドラゴンボールZ』とコラボした限定デザインで登場する。孫悟空をはじめ、『ドラゴンボールZ』の人気キャラクターが勢揃い。第1弾(3月3日～16日)と第2弾(3月17日～4月6日)合わせて全30種+シークレット2種のデザインが用意されている。

其之四

「丸亀製麺 ドラゴンボールZ コラボレーションキャンペーン」オリジナルノベルティグッズ

期間中、うどん一杯と対象のコラボ商品を購入すると、もれなくオリジナルノベルティグッズがもらえるキャンペーンも開催される。

第1弾(3月3日～3月16日)では、うどん一杯と『仙豆風天ぷら』を購入すると、「丸亀製麺ドラゴンボールZ オリジナルクリアステッカー」(全5種ランダム)が1枚、第2弾(3月17日～4月6日)では、うどん一杯と『元気玉おむすび 半熟玉子入り』を購入すると、「丸亀製麺ドラゴンボールZ オリジナルピック」(全5種ランダム)が1つプレゼントされる。

其之五

期間中、購入レシートから算出される口数に応じて豪華賞品が当たるキャンペーンも開催される。うどん一杯と「仙豆風天ぷら」もしくは「元気玉おむすび 半熟玉子入り」を購入、または「ドラゴンボールうどーなつ(チョコ味)」の購入でそれぞれ1口とカウントされる。

2口で、「丸亀製麺(まるかめせいめん)」のロゴと孫悟空・孫悟飯が描かれた「丸亀製麺ドラゴンボールZ オリジナルトートバッグ」に応募することができる。当選数は200名。

「丸亀製麺 ドラゴンボールZ コラボレーションキャンペーン」丸亀製麺ドラゴンボールZ オリジナルトートバッグ

また、7口集めると、丸亀製麺の「釜揚げうどん」提供時に使用される桶に、同様の限定デザインが施された「丸亀製麺ドラゴンボールZ オリジナルうどん桶」が当たる抽選に応募することができる。当選数は100名。

「丸亀製麺 ドラゴンボールZ コラボレーションキャンペーン」丸亀製麺ドラゴンボールZ オリジナルうどん桶

其之六

3月3日～31日の期間中に、SNSキャンペーン「ドラゴンボールうどーなつ フォトコンテスト」が開催される。

丸亀製麺公式Xアカウント「@UdonMarugame」をフォローのうえ、「ドラゴンボールうどーなつ(チョコ味)」の写真に「#ドラゴンボールうどーなつ」を付けて、キャンペーン対象ポストを引用投稿すると、抽選で5名に、店舗でうどん1杯につき1枚もらえる「ドラゴンボールZうどん札」全30種+シークレット2種のセットがプレゼントされる。

其之七

「丸亀製麺 ドラゴンボールZ コラボレーションキャンペーン」期間限定丸亀製麺(まるかめせいめん)新宿御苑前店

3月3日～29日の期間限定で、「丸亀製麺 新宿御苑前店」が「期間限定丸亀製麺(まるかめせいめん)新宿御苑前店」として、特別仕様のPOPUP店舗として営業する。

店舗の外には、看板や暖簾が「丸亀製麺(まるかめせいめん)」のロゴ仕様に変わり、全ての壁面にコラボデザインの特別装飾が施され、まさに『ドラゴンボールZ』一色に変化。入口では孫悟空と孫悟飯の大型パネルがお出迎え。壁面には「亀仙流の教え」が記されている。

「丸亀製麺 ドラゴンボールZ コラボレーションキャンペーン」期間限定丸亀製麺(まるかめせいめん)新宿御苑前店

さらに、テーブル上の仕切りには、キャラクターのイラストがデザインされ、まるで一緒に食事を楽しんでいるかのような感覚を楽しむことができるほか、店内の壁三面には大迫力の神龍が描かれている。

「丸亀製麺 ドラゴンボールZ コラボレーションキャンペーン」期間限定丸亀製麺(まるかめせいめん)新宿御苑前店

また、従業員の制服も『ドラゴンボールZ』仕様に変化し、普段の店内の臨場感がさらに増した今だけの特別な丸亀製麺を堪能することができる。

