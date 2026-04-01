ぼのぼの 公式X(@BONOBONO_nokoto)は、4月1日、エイプリルフール企画として「なんでもしまっちゃうサービス」を発表した。
#エイプリルフール— ぼのぼの【公式】 (@BONOBONO_nokoto) March 31, 2026
収納スペースが足りない…😢
そんなあなたに！
新サービス登場‼️
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なんでもしまっちゃうサービス
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スタッフがなんでも丁寧にしまっちゃいます！
このような方々におすすめです👀✨️
🐚妄想しがち
🐚荷物が多い
🐚片付けが苦手
🐚落としモノが多い
✨️初期費用無料✨️… pic.twitter.com/cuEV6uclc9
「収納不足でお困りの方へ、なんでもしまっちゃうサービス」と題されたこのサービスは、『ぼのぼの』に登場する「しまっちゃうおじさん」もといスタッフが、なんでも丁寧にしまっちゃうサービス。妄想しがち、荷物が多い、片付けが苦手、落し物が多い方にオススメとのこと。
「しまっちゃうおじさん」は、主人公・ぼのぼのの妄想に現れる謎のおじさんで、悪い子を岩の中にしまってしまうというキャラクター。作中での登場頻度は多くないものの、根強い人気がある。
今回の企画には、「しまっちゃうおじさーん!! こちらもよろしくお願いしまーす!」と早速依頼する方や、「これは、色んなものしまってスッキリしてたら『さぁ、キミもだよ』って自分もその中に入れられちゃうホラーですね」「これ最後は客もしまっちゃうんだ……。」と考察する方など、様々な声が寄せられている。
またサービス料金が「月額19,860,517円(税込)」であることに、「19860517、利用料金は連載始まった日だったりするのかな?」という声も。いがらしみきおが手掛ける漫画『ぼのぼの』は、雑誌「まんがライフ」(竹書房)1986年6月号より連載がスタートしており、2026年は連載40周年。また2016年より放送開始したTVアニメ『ぼのぼの』も、同年に放送10周年を迎えており、現在アニバーサリーイヤーとして様々な企画が行われている。