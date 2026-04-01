中京テレビ・日本テレビ系ドラマ『鬼女の棲む家』(毎週水曜24:24～)が、きょう1日にスタートする。

石田ひかり

主人公・星野明香里(石田ひかり)は、夫や娘を支え、パート先のスーパーでも笑顔を絶やさないごく平凡な主婦。しかし、一人になった途端、冷酷なネットの特定班「鬼女」へと豹変。温和な微笑みから一転、暗闇の中でモニターを見つめ「ふ……ふふ……」と不気味な笑い声を漏らす。

さらに、標的を炎上させて社会的に破滅していく様を妄想しながらキッチンに立ち、「私刑という快楽」を究極の隠し味にすることで、家族も驚くほど料理が美味しく仕上がってしまう。

ネットで他人を晒し発散し、その快感を毎日の食事に込めることで、星野家の平穏を保っている明香里。しかし、そんな歪んだバランスの裏で、少しずつ平凡な日常に綻びが生まれていく――。

動画に映る瞳の反射、過去の何気ない投稿――ネット空間に散らばるわずかなピースを瞬時につなぎ合わせ、本名から住所、家族構成までを丸裸にしていく鬼女。ターゲットを追い詰めていく驚きのプロセスが露わになる。

迷惑系YouTuberや過去に因縁のある人間たちを次々と炎上させ、圧倒的な絶対者として君臨していた明香里。しかし、突如“謎の人物”「ヒイラギ」から届いた「炎上させてほしい人間がいる」という内容のDM。断れば、次に晒されるのは――。

他人の人生を狂わせる快楽に溺れていた彼女が、自らの平穏な日常と家族を盾に取られ、底知れぬ恐怖へと突き落とされることになる。

【編集部MEMO】

石田ひかりは今回の役について、「ご覧いただく皆さんは、きっと少し驚かれるのではないでしょうか。これまであまり挑戦したことのない役柄で、普段は“良い妻”“良い母”として過ごしているのに、スイッチが入るとまったく違う方向へ暴走してしまう――そんな“表と裏の顔を併せ持つ主婦”を演じます。今は“本当に自分に務まるだろうか”という思いの方が強いのですが、とても面白い役をいただきましたので、全力でぶつかっていきたいと思っています」とコメントしている。

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