ヤクルトが零封勝利で広島に2勝目

先発投手：ヤクルトの小川泰弘が4回無失点の好投（2安打2奪三振）、広島の森下暢仁は3回1/3回1失点で敗戦投手 得点経過： 2回裏：ヤクルトが1点を追加 4回裏：ヤクルトが1点を追加 注目選手：ヤクルトのJ・オスナが1本塁打の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 広島 3 3 0 0 1.000 -
1 ヤクルト 3 3 0 0 1.000 -
3 阪神 3 2 1 0 .667 1
4 巨人 3 1 2 0 .333 2
5 DeNA 3 0 3 0 .000 3
5 中日 3 0 3 0 .000 3

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 3 3 0 0 1.000 -
2 オリックス 3 2 1 0 .667 1
2 ロッテ 3 2 1 0 .667 1
4 楽天 3 1 2 0 .333 2
4 西武 3 1 2 0 .333 2
6 日本ハム 3 0 3 0 .000 3