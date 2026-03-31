ヤクルト、広島に3点リードで後半戦へ
ヤクルトが2回から5回にかけて着実に得点を重ね6-0とリード。しかし6回表、広島が坂倉の3打点などで一挙3点を返し、3点差に詰め寄った。ヤクルトはオスナ、増田のホームランも飛び出し、打線は活発。6回終了時点でヤクルトが6-3とリードしている。
【スタメン】
ヤクルト: 1(遊)長岡 秀樹 2(左)Ｄ・サンタナ 3(捕)古賀 優大 4(一)Ｊ・オスナ 5(右)増田 珠 6(中)岩田 幸宏 7(二)伊藤 琉偉 8(投)小川 泰弘 9(三)武岡 龍世
広島: 1(中)平川 蓮 2(右)中村 奨成 3(三)小園 海斗 4(一)佐々木 泰 5(左)Ｓ・ファビアン 6(二)菊池 涼介 7(捕)坂倉 将吾 8(遊)勝田 成 9(投)森下 暢仁
※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。
「ヤクルトスワローズ」のニュースまとめ
「広島カープ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|広島
|3
|3
|0
|0
|1.000
|-
|1
|ヤクルト
|3
|3
|0
|0
|1.000
|-
|3
|阪神
|3
|2
|1
|0
|.667
|1
|4
|巨人
|3
|1
|2
|0
|.333
|2
|5
|DeNA
|3
|0
|3
|0
|.000
|3
|5
|中日
|3
|0
|3
|0
|.000
|3
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|3
|3
|0
|0
|1.000
|-
|2
|オリックス
|3
|2
|1
|0
|.667
|1
|2
|ロッテ
|3
|2
|1
|0
|.667
|1
|4
|楽天
|3
|1
|2
|0
|.333
|2
|4
|西武
|3
|1
|2
|0
|.333
|2
|6
|日本ハム
|3
|0
|3
|0
|.000
|3