ヤクルト、広島に3点リードで後半戦へ

ヤクルトが2回から5回にかけて着実に得点を重ね6-0とリード。しかし6回表、広島が坂倉の3打点などで一挙3点を返し、3点差に詰め寄った。ヤクルトはオスナ、増田のホームランも飛び出し、打線は活発。6回終了時点でヤクルトが6-3とリードしている。

【スタメン】

ヤクルト: 1(遊)長岡　秀樹 2(左)Ｄ・サンタナ 3(捕)古賀　優大 4(一)Ｊ・オスナ 5(右)増田　珠 6(中)岩田　幸宏 7(二)伊藤　琉偉 8(投)小川　泰弘 9(三)武岡　龍世

広島: 1(中)平川　蓮 2(右)中村　奨成 3(三)小園　海斗 4(一)佐々木　泰 5(左)Ｓ・ファビアン 6(二)菊池　涼介 7(捕)坂倉　将吾 8(遊)勝田　成 9(投)森下　暢仁

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 広島 3 3 0 0 1.000 -
1 ヤクルト 3 3 0 0 1.000 -
3 阪神 3 2 1 0 .667 1
4 巨人 3 1 2 0 .333 2
5 DeNA 3 0 3 0 .000 3
5 中日 3 0 3 0 .000 3

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 3 3 0 0 1.000 -
2 オリックス 3 2 1 0 .667 1
2 ロッテ 3 2 1 0 .667 1
4 楽天 3 1 2 0 .333 2
4 西武 3 1 2 0 .333 2
6 日本ハム 3 0 3 0 .000 3