「当時はニートでした（笑）」オモコロ・原宿が振り返る、顔出しNG時代から“身軽”になれた理由

今回の放送ゲストは、Webメディア「オモコロ」2代目編集長・原宿さん。2005年の人生の転機などについて伺いました。
（※収録当時の内容です）
Webメディア「オモコロ」2代目編集長（2012年1月〜2026年2月）の原宿さん。1981年生まれ。中学生の頃からインターネットの面白さにのめり込み、2012年よりWebメディア「オモコロ」編集長に就任。14年間にわたり同メディアを牽引し、多くのヒット企画を生み出しました。
（※2026年3月現在は編集長を退任し、ライターとして活動しています）
＊
――この番組では、ゲストの方の人生が変わった瞬間“モーメント”を伺っていきます。原宿さんの1つ目のモーメントは「1993年、従兄弟の家でスチャダラパーを初めて聴いた」でした。
こっちのけんと：続いて、2つ目のモーメントをお願いします！
原宿：「2005年、テキストサイト管理人だけの大喜利ライブに出る」です。
こっちのけんと：テキストサイト管理人？
原宿：今のブログやSNSが普及する前の、個人ホームページ時代の文化ですね。自分でコードを書いて、日記やイラストを載せる「個人サイト」が主流だった頃です。
こっちのけんと：今のインスタアカウントの先駆けのようなものですね。
原宿：当時はハンドルネームで交流する「オフ会」という言葉がまだ生きていた時代で。松本人志さんの「一人ごっつ」などの影響で、芸人さんじゃない一般人が大喜利をやるのも面白いんじゃないか、という流れがあったんです。それで、文章が面白いとされていたサイト管理人たちが東京・新宿のロフトプラスワンに集まって、大喜利ライブをすることになりました。
こっちのけんと：でも、ネットで文章を書くのと、人前で喋るのは全く別物ですよね。
原宿：全く別物です。僕は当時、大学受験もせず、ただの無職（ニート）でしたから。
こっちのけんと：ええっ！ 無職で大喜利ライブに出ていたんですか？
原宿：そうなんです（笑）。でも、ここがターニングポイントでした。ライブ映像を後で客観的に見直したときに、自分の中に「改善点」が次々と浮かんできたんですよ。
こっちのけんと：それはすごい。具体的にどんなことですか？
原宿：「この声の出し方は違うな」とか「回答を出すタイミングが早すぎる、もっと溜めないと」とか。第三者の視点で自分を見ときに、「あ、まだ伸び代があるな」と思えたんです。
こっちのけんと：自分の失敗を見て落ち込むのではなく、もっと面白くできるぞ、と。
原宿：そうなんです。そこから「自分を直していく作業」が楽しくなってしまった。当時のネットは顔出しをしないのが普通でしたし、僕も羞恥心はありましたが、面白さを追求するうちにどんどん身軽になっていきました。
こっちのけんと：その身軽さが、今の「オモコロ」に繋がっているんですね。
――Webメディア「オモコロ」は毎日更新中です。また、ポッドキャスト「原宿の今じゃない企画室」の初回には、こっちのけんとが出演しています。
＜番組概要＞
番組名：G-SHOCK presents THE MOMENT
放送日時：毎週金曜 17:00～17:25
パーソナリティ：こっちのけんと
番組Webサイト： https://www.tfm.co.jp/moment/
番組公式X：@TFM_THEMOMENT