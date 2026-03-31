「当時はニートでした（笑）」オモコロ・原宿が振り返る、顔出しNG時代から“身軽”になれた理由

アーティストの「こっちのけんと」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「G-SHOCK presents THE MOMENT」（毎週金曜17:00～17:25）。さまざまなゲストをお迎えし、生まれてからこれまでの時間のなかで、人の心に刻まれている「人生が変わった瞬間」＝“MOMENT（モーメント）”を探ります。

今回の放送ゲストは、Webメディア「オモコロ」2代目編集長・原宿さん。2005年の人生の転機などについて伺いました。

（※収録当時の内容です）

Webメディア「オモコロ」2代目編集長（2012年1月〜2026年2月）の原宿さん。1981年生まれ。中学生の頃からインターネットの面白さにのめり込み、2012年よりWebメディア「オモコロ」編集長に就任。14年間にわたり同メディアを牽引し、多くのヒット企画を生み出しました。

（※2026年3月現在は編集長を退任し、ライターとして活動しています）

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――この番組では、ゲストの方の人生が変わった瞬間“モーメント”を伺っていきます。原宿さんの1つ目のモーメントは「1993年、従兄弟の家でスチャダラパーを初めて聴いた」でした。

こっちのけんと：続いて、2つ目のモーメントをお願いします！

原宿：「2005年、テキストサイト管理人だけの大喜利ライブに出る」です。

こっちのけんと：テキストサイト管理人？

原宿：今のブログやSNSが普及する前の、個人ホームページ時代の文化ですね。自分でコードを書いて、日記やイラストを載せる「個人サイト」が主流だった頃です。

こっちのけんと：今のインスタアカウントの先駆けのようなものですね。

原宿：当時はハンドルネームで交流する「オフ会」という言葉がまだ生きていた時代で。松本人志さんの「一人ごっつ」などの影響で、芸人さんじゃない一般人が大喜利をやるのも面白いんじゃないか、という流れがあったんです。それで、文章が面白いとされていたサイト管理人たちが東京・新宿のロフトプラスワンに集まって、大喜利ライブをすることになりました。

こっちのけんと：でも、ネットで文章を書くのと、人前で喋るのは全く別物ですよね。

原宿：全く別物です。僕は当時、大学受験もせず、ただの無職（ニート）でしたから。

こっちのけんと：ええっ！ 無職で大喜利ライブに出ていたんですか？

原宿：そうなんです（笑）。でも、ここがターニングポイントでした。ライブ映像を後で客観的に見直したときに、自分の中に「改善点」が次々と浮かんできたんですよ。

こっちのけんと：それはすごい。具体的にどんなことですか？

原宿：「この声の出し方は違うな」とか「回答を出すタイミングが早すぎる、もっと溜めないと」とか。第三者の視点で自分を見ときに、「あ、まだ伸び代があるな」と思えたんです。

こっちのけんと：自分の失敗を見て落ち込むのではなく、もっと面白くできるぞ、と。

原宿：そうなんです。そこから「自分を直していく作業」が楽しくなってしまった。当時のネットは顔出しをしないのが普通でしたし、僕も羞恥心はありましたが、面白さを追求するうちにどんどん身軽になっていきました。

こっちのけんと：その身軽さが、今の「オモコロ」に繋がっているんですね。

――Webメディア「オモコロ」は毎日更新中です。また、ポッドキャスト「原宿の今じゃない企画室」の初回には、こっちのけんとが出演しています。

＜番組概要＞

番組名：G-SHOCK presents THE MOMENT

放送日時：毎週金曜 17:00～17:25

パーソナリティ：こっちのけんと

番組Webサイト： https://www.tfm.co.jp/moment/

番組公式X：@TFM_THEMOMENT