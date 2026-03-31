キッコーマン食品はこのほど、「キッコーマン いつでも新鮮 丸大豆しょうゆ まろうま仕立て」620ml(希望小売価格400円)、「キッコーマン いつでも新鮮 うどんがうまいだししょうゆ」200ml(希望小売価格232円)を全国で発売した。

「キッコーマン いつでも新鮮 丸大豆しょうゆ まろうま仕立て」620ml(希望小売価格400円)、「キッコーマン いつでも新鮮 うどんがうまいだししょうゆ」200ml(希望小売価格232円)

いつでも新鮮 丸大豆しょうゆ まろうま仕立ては、丸大豆ならではのまろやかさと、しっかりとしたうまみがある丸大豆しょうゆ。純米本みりんなどを加えることで、自然な甘みをプラスした、深みのある味わいが特徴である。塩分を20%カットした低塩タイプのしょうゆでありながら、しっかりとしたうまみと、ほんのりとした甘みで物足りなさを感じることなく使用できる。お刺身や卵かけごはんなどのつけかけはもちろん、炒め物や煮物などの調理にもおすすめだという。パッケージは、明るいカラーとイラストでご家庭の食卓をイメージした。「しょっぱくないのに味しっかり」の「まろうま仕立て」なので、毎日の料理をもっとおいしく、家族みんなが好きな味に仕上がる。

「キッコーマン いつでも新鮮 丸大豆しょうゆ まろうま仕立て」620ml(希望小売価格400円)、

うどんをおいしく食べるための専用だししょうゆも

いつでも新鮮 うどんがうまいだししょうゆは、家庭でのうどんをもっと手軽に、おいしく食べるためのだししょうゆとして開発された。6種類の国産だし(鰹・宗田鰹・うるめ・昆布・いりこ・椎茸)と3種類のしょうゆをブレンドすることで、うどんに合う味を追求。だしのうまみと、ほどよい甘さがきいており、最後までうどんがおいしく食べられる味わいに仕上げた。水でうすめる必要がないため、好みの量をうどんにまわしかけるだけで味が決まる。

「キッコーマン いつでも新鮮 うどんがうまいだししょうゆ」200ml(希望小売価格232円)

「いつでも新鮮」シリーズの200mlは開栓後も常温保存で90日間、450ml以上のサイズは開栓後も常温保存で120日間開けたての色やおいしさを保ち、一滴から欲しい分まで注ぐ量を自在に調節できる"密封ボトル"を採用している。片手で簡単に使用できる使いやすい容器。(一部商品では開栓後に常温で鮮度を保つ期間が異なる)