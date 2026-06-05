Cygamesは、同社が運営するマンガ配信サービス「サイコミ」にて6月26日より、平尾アウリ先生の新連載を開始することを発表した。連載開始に先駆け、新連載ビジュアルおよび先行カットが公開された。

また、6月5日～6月17日に開催中の特別企画展「平尾アウリの描く女の子展〜Girls, by Auri Hirao」(会場：Atelier LILIUM／東京・池袋)にて、同ビジュアルを使用した特製ポストカードを来場者へ配布する。

(C) Auri Hirao / Cygames, Inc.

平尾アウリ先生、新連載ビジュアル＆先行カット公開!

『推しが武道館いってくれたら死ぬ』(徳間書店)、『ネオンフィッシュ』(祥伝社)など、「女の子」や女性同士の関係性をテーマにした作品を多数発表し、多くのファンに支持されている人気漫画家・平尾アウリ先生の新作が、「サイコミ」で連載決定。また、連載開始に先駆け、平尾アウリ先生による新連載の描きおろしビジュアルと先行カットが公開された。

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平尾アウリ先生からのコメント

今回は新しいテーマに挑戦させていただけまして、今までに描けなかったもの、描く機会のなかったものなどもどんどん描いてゆけるのではないのかな、と私もワクワクしております。

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特別企画展でポストカード配布も

(C) Auri Hirao / LILIUM

同ビジュアルを使用した特製ポストカードは、現在開催中の特別企画展「平尾アウリの描く女の子展〜Girls, by Auri Hirao」にて、来場者の方へ配布中だ。ポストカードは数量限定のため、在庫がなくなり次第、配布を終了する。

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