アイドルグループ・乃木坂46のドキュメントバラエティ番組『乃木坂、逃避行。SEASON4』(毎週金曜12:00～配信予定)の第8回が2月27日、映像配信サービス・Leminoで独占配信を開始した。

五百城茉央と愛宕心響が沖縄・石垣島を旅する後編

『乃木坂、逃避行。』は、メンバーが2人1組になり、1泊2日の旅をする人気ドキュメントバラエティ番組。とある関係性のメンバーが、「いまどうしても2人で行きたい場所」をプランニング。旅を通して絆を深め、ここでしか聞けない本音トークを展開する。SEASON4となる今回は、2025年に加入したばかりの6期生と先輩メンバーがペアを組み、プライベート感あふれる旅の様子を届ける。

配信中の第8回は、5期生の五百城茉央と6期生の愛宕心響が、沖縄・石垣島を旅する後編。1日目の夜を迎え、グループへの思いを語り合った2人。「ありのままの自分でいたい」と話す愛宕に、五百城は、「すごいね!」と感心しながら、これまで抱えてきた悩みを吐露。「40thSGアンダーライブ」で座長を務めた五百城だが、愛宕は、「素敵なライブで感動しちゃって。茉央ちゃんの姿見て、めっちゃ勇気もらって涙止まらんくなった」と告白する。

また、“アイドル活動”について、「楽しい・うれしい感情はもちろん、悲しい・悔しい感情もいっぱい出てくる」と語った五百城。後輩の6期生に向け、「“逆境の自分いいやん!”ぐらいに思ってほしい」と伝える場面も。さらに、小・中同級生の愛宕に、「後輩やけど、タメ口でしゃべれるような近しい仲だから。(6期生との)懸け橋になれたら」「友達の感覚で相談してくれたら」と声をかけると、愛宕は、「ホント? うれしい」と安心した表情を浮かべる。

2日目になり、マングローブカヤックに挑戦した2人は、「気持ちいいね～」「スイスイ進む～」と上機嫌。途中、ハプニング発生で、「ヤバいヤバい!」「待って待って!」とパニックになりながらも、「こんなに自然を感じられるなんて……」と感動する。大自然で遊んだり、地元グルメを堪能したり、島時間を思いっきり満喫した2人。旅を通してより仲が深まったようで、「一緒に頑張りましょう」「これからが楽しみになった」と気持ちを新たに締めくくっていた。

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