約3万人の「フーディスト(料理インフルエンサー/料理クリエイター)」が参加する、日本最大級の料理インフルエンサーネットワーク事業「フーディストサービス」を展開するアイランドは、カルビーのスマートフォンアプリ「カルビー ルビープログラム」とのコラボレーション企画のディレクションを担当した。その一環として、同社の人気「フーディスト」であり、イラストレシピ・絵本作家の「まいのおやつ」さんが考案したレシピをモチーフにした「カプセルトイ」が、2026年8月から全国のカプセルトイ施設にて発売される。

2024年冬～2025年春にかけて、同社の人気「フーディスト」である、「まいのおやつ」さんをはじめとする複数のフーディストが、カルビーの「ルビープログラム」の企画に参加し、その一環としてカルビーの人気スナックをアレンジしたレシピを開発した。同社では、このコラボレーションにおけるディレクションを担当した。

リアルミニチュア

この度、さらなる取り組みとして、「まいのおやつ」さんが考案したカルビーのお菓子のアレンジレシピを、「リアルミニチュア」として表現したカプセルトイが発売される。レシピの魅力をそのまま手のひらサイズに落とし込み、全5種類のラインナップで展開。コレクションとしてはもちろん、飾って眺めても楽しいミニチュアトイとして、子どもから大人まで楽しむことができる。

リアルミニチュア

“ちょっとの工夫で毎日楽しく”をモットーに、XやInstagramにイラストレシピを発信。あたたかいタッチのイラストや毎日の献立を書いた手作りのメニュー表が話題となり、SNSの総フォロワー数は150万人超に。料理本だけでなく、カレンダーや絵本も人気で、著書『まほうのわくわくおにぎり』は「第8回未来屋えほん大賞」に輝いた。当社主催の「フーディストアワード2024」では特別賞を受賞し、「フーディストノート」では「家族が喜ぶほっこりごはん『まいのおやつの4コマレシピ』」を連載中。

リアルミニチュア

＜ミニチュアマスコットについて「まいのおやつ」さんコメント＞

実際の料理の質感や色味にとてもこだわっています。小さいのに、ちゃんと“おいしそう”に見えるところがポイントです。カプセルの中にはミニイラストレシピも入っているので、ぜひ実際に作って楽しんでいただけたら嬉しいです。

「Calbee×まいのおやつ アレンジレシピ ミニチュアマスコット」の発売内容は、全5種のミニチュアトイ＋レシピ豆本付き。発売日は8月中旬。発売場所は全国のカプセルトイ施設。価格は400円。価格は変更となる可能性がある。販売元はウルトラニュープランニング。