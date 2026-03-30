“秒で役立つ”情報が、次々と押し寄せる――。お笑いコンビのかまいたちとフジテレビの生野陽子アナウンサーがMCを務める同局系バラエティ番組『かまいたちの瞬間回答! ～60秒でお悩み解決～』(毎週金曜21:00～)が、4月10日から2時間スペシャル(21:00～)でスタートする。

この番組は、インターネット上にあふれる実際の悩みをもとに、60秒で“瞬間回答”し解決していく情報バラエティ。これまで特番として4回放送されてきた『凍った悩みを60秒で瞬間回答!』が、GP帯でレギュラー化される。

これまで「鰻を緑茶で煮るとふわふわに」「マグロにマヨネーズをつけると中トロのような味になる」といった“激変グルメ”の裏ワザを紹介してきたが、人気ドーナツのアレンジや簡単にできる肉じゃがのレシピなど、すぐに試せる情報が次々と登場する。

ロケ企画では、浮所飛貴、那須雄登、谷まりあが、東京ディズニーシーを舞台に、お得に楽しむ方法を紹介する。ディズニーに50回以上訪れているという浮所と那須が、実際に園内を巡りながら役立つ情報を伝える。

かまいたちのコメントは、以下の通り。

――初回の収録を終えて、いかがでしたか？

濱家隆一：こういうライフハック的な番組の中でも手数の多さはピカイチだなと改めて思いました。

山内健司：中だるみがないというか。（次々と紹介していくので）全部に興味ある人はあまりいないと思うんですけど（笑）、“これ興味ないな”と思ってもすぐに次がはじまるので、どこかに取っ掛かりがあるんじゃないかなと思います。

濱家：逆に“これ興味あったのにな”という場面もあるかもってことですね（笑）

――おふたりがいちばん刺さった“お悩み解決”はどれでしたか？

山内：ドーナツの裏ワザはマジで美味しかったです。本当に家でやりたいって思いました。

濱家：東京ディズニーシーの情報は、自分が行った時に実際に困っていたこともあったので、勉強になりましたね。これは本当にためになる情報だと思います。

――初回放送の見どころを含め、視聴者の皆様へのメッセージをお願いします。

濱家：これだけ数あったら、マジでありがたいなと思う情報が出てくると思うので、テンポよく見やすい番組ですので楽しんで見てもらいたいです。

山内：この手数でいくとたぶん３か月でネタが尽きると心配しています。そのくらい駆け抜けようとしています。燃え尽きようと（笑）。そのくらい惜しみなくネタが出てくるので。

【編集部MEMO】

かまいたちは、2004年に結成。コント、漫才ともに高い評価を受け、『キングオブコント2017』で優勝、『M-1グランプリ2019』では準優勝を果たす。現在はバラエティ番組のMCやレギュラー出演を多数抱え、テレビ・配信の双方で活躍の場を広げている。

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