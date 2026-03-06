俳優の谷原章介とお笑いコンビ・オズワルドの伊藤俊介がタッグを組むフジテレビ系情報番組『SUNDAYブレイク.』(毎週日曜7:00～)が、29日(※初回のみ7:30～)にスタートすることが6日、発表された。

『めざまし8』『サン！シャイン』と朝の顔として定着した谷原が、日曜朝に進出。6児の父として日々の家事もこなす谷原は、グルメや生活情報に特化した“谷原目線”の企画にも参加予定だ。

そんな谷原とタッグを組む伊藤は、スペシャルキャスターとして情報番組キャスター初挑戦。このオファーに「フジテレビはやけくそです。7歳のしゃべるサルが出ていると思って見てください」と語っている。

番組では、1週間の出来事を振り返るほか、次の1週間で起こりそうな動きを先読みする仕掛けも取り入れる予定。特集枠では、まだテレビでは詳しく取り上げられていない“時代の熱”を作り出す人々に密着したり、今後トレンドになりそうな現象に積極的に迫ったりしていく。他メディアとのコラボレーション企画も展開予定だという。

2人をサポートするのは、鈴木唯アナウンサー。さらに、フジテレビスポーツ局の『すぽると!』制作チームが参加してスポーツコーナーを展開する。

この番組スタートに伴い『ボクらの時代』(日曜7:00～)は29日、『日曜報道 THE PRIME』(日曜7:30～)は22日で終了。平日朝の『サン!シャイン』(月～金曜8:14～)は27日で終了する。

コメントは、以下の通り。

谷原章介

「平日の朝から日曜日の朝に移り『SUNDAYブレイク.』でMCを務めさせていただくことになりました。平日の時間とは違う時間の流れる日曜に、ゆったりと週明けへの活力を養ってもらえるような番組にしたいと思っています。時事ネタやスポーツ、エンタメなど『SUNDAYブレイク.』を見ていただければ月曜日の準備は万端。そんな番組にしたいと思っています。一緒に進行していただくオズワルド伊藤さんの的確なツッコミと、鈴木唯アナウンサーの芯の強さは、間違いなく番組を面白くしてくれると思っています。皆さんのSUNDAYをブレイクさせてください！」

伊藤俊介（オズワルド）

「お世話になってます。オズワルド伊藤です。

この度毎週日曜朝７時からの『SUNDAYブレイク.』にスペシャルキャスターとして出演することになりました。わかりますよ、みなさん。遅刻で謹慎になったことがあるような男ですし、僕も番組が始まる前に発表の段階で炎上する可能性もあると思います。フジテレビはやけくそです。知識も薄いです。７歳のしゃべるサルが出ていると思って見てください。サルだから仕方ないかと思って愛してください。至らぬ点がてんこ盛りの僕ですが、折角呼んでいただいたので、谷原さんや鈴木さんに助けられまくりながら、出来得る限りあの手この手で頑張らせていただきます。よろしくお願いします」

鈴木唯アナ

「先日、谷原章介さんとオズワルド伊藤俊介さんにお会いしましたが、明るく楽しい朝の番組になる予感がして今からとても楽しみです。谷原さんはさすがの質問力で場を和やかにしてくださり、伊藤さんは谷原さんからのどんな無茶振りにも応えていらっしゃり、初対面とは思えないような抜群のコンビネーションを既に見せてくれました！まるで千本ノックのようなおふたりの掛け合いのテンポ感は必見です。私もおふたりに負けないよう食らいついていきたいです！そんな雰囲気の中でもニュース・スポーツ・エンタメとしっかり情報をお伝えし、月曜日からも頑張ろうと思えるような番組を目指していきますので、どうぞよろしくお願いします！」

総合演出：山内倫理氏（フジテレビ）

「爽やかパパ谷原さんに、ツッコミセンス抜群の伊藤さん、そしてフトコロに入らせたらNo.１の鈴木アナ。この３人がどんな化学反応を起こしてくれるのか今からとても楽しみにしています。

情報番組がひしめく日曜の朝、お出かけ前にご覧になる方、ゆっくり休日を過ごしたい方、そして日曜もお仕事を頑張っている方―、さまざまな朝を迎える皆さんにこの番組を通して、次の１週間をよりよく過ごす小さなヒントをお届けできたらと思っています！」

チーフプロデューサー・池田綾子氏（フジテレビ）

「先日谷原さんが、伊藤さんと初対面し握手した瞬間、“雷が落ちたよう”（りくりゅうペアが初めて組んだときに感じた）とコメントしていました。本当に「雷が落ちた」ように絶妙なやり取りがすぐに始まり、そこに鈴木アナが加わると、３人はもう新セットにいるかのような空気ができあがっていました。

楽しくもちょっと憂鬱（ゆううつ）になりがちな日曜日、番組を見ていただいたら、月曜日から少しでもポジティブな気持ちになっていただけると思います！」

【編集部MEMO】

『ボクらの時代』は2007年4月のスタートから19年の歴史に幕。また、フジテレビ日曜朝のワイド報道番組としては、92年4月スタートの『報道-2001-』以来、34年の歴史に幕を下ろす。

