フジテレビ系新情報番組『SUNDAYブレイク.』(毎週日曜7:00～ ※初回のみ7:30～)が、29日にスタート。生放送終了後にメインキャスターの谷原章介、スペシャルキャスターの伊藤俊介(オズワルド)、キャスターの鈴木唯アナが取材に応じた。

番組でやってみたいことを聞かれた伊藤は「あんまりこういう番組に出るイメージがないゲストの方と絡んだりしてみたいですよね」と答えるも、具体的に問われて「本当に例えばって言われると…ごめんなさい。もう2秒経ったんで大喜利になってしまったんですけど…」とピンチに。

何とか絞り出して「ラモス瑠偉」と自信なさげに発してみると、即座に谷原が「こないだ会ったよ。池畑慎之介さんのライブに行ったらいらっしゃって」「ステージ上で、昔は女遊びしてたってイジられてて面白かったです」と話をつないでくれ、伊藤は「ラモス瑠偉で話広げてくれるんですか!? ウソでしょ!? めちゃくちゃ安心できるんだけど。何言ってもいいじゃん!」と全幅の信頼を感じていた。

本番の感想について、谷原は「初めてと思えないぐらい、伊藤さんと鈴木さんとの息がとても合っていまして。本来であると2時間のところを1時間半ということでギュッとした形ではあったんですが、とても手応えのある放送となりました」と感想を述べつつ、「きれいにまとめすぎた?」と確認し、伊藤に「全然そういう役なんで」と言われるなど、早くもコンビネーションが出来上がってる様子だ。