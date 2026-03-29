東京ミッドタウン八重洲は4月29日～5月6日、"大きくなろう"をテーマにしたイベント「YAESU BIG HOLIDAY 2026」を開催する。

YAESU BIG HOLIDAY 2026

東京駅八重洲口直結の立地を活かし、端午の節句にちなんだ体験型コンテンツを多数展開する。

メインコンテンツは、「こいのぼりくぐり」。1Fガレリアに全長約25m、直径約2.5mの巨大こいのぼりが登場し、中を通り抜ける特別な体験ができる。

こいのぼりくぐり 過去開催時の様子

また、東京大学の特別協力による「キッズワークショップ」も開催する。ジャイロ効果について学ぶ「回転の不思議。自転車はどうして走れるの？」や、振り子の原理について学ぶ「振動の秘密。念力でうごく振り子をつくろう！」といった2つの科学実験教室を用意。最新技術で視線を見える化し、クリエイティブな視点を育むワークショップ「ふしぎなたてもののデザイン工作」も実施する。キッズワークショップは、PEATIXにて事前予約が必要。

工作イメージ

屋外遊び場の「キッズプレイパーク」や、東京音楽大学の学生による「キッズミュージックスクエア」での生演奏など、遊びと学びを融合させたプログラムも展開する。

BIG HOLIDAY キッズプレイパーク

期間中、館内レストランでは「お子様ランチ」などの限定メニューを販売。注文すると、オリジナルかざぐるまをプレゼントする(なくなり次第終了)。