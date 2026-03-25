三井不動産、ディー・エヌ・エー、星野リゾートなど8社によるコンソーシアムは3月19日、「BASEGATE横浜関内」(神奈川県横浜市)を開業した。

BASEGATE横浜関内

同施設は、旧横浜市庁舎の歴史を継承しつつ、イノベーションと賑わいを創出する「MINATO-MACHI LIVE」をコンセプトに掲げている。

DeNAグループ直営のエンターテインメント施設では、日本最大級の常設型ライブビューイングアリーナ「THE LIVE Supported by 大和地所」や、没入型体験施設「ワンダリア横浜 Supported by Umios」を展開する。

ワンダリア横浜

商業エリアには、多彩なジャンルの飲食店34店舗が集結する国内最大級の飲食ゾーン「スタジアム横バル街」が登場。横濱ハーバーの新たな世界を体験できるショップや、米粉スイーツ専門店なども出店する。

スタジアム横バル街

4月21日には、村野藤吾氏設計のモダニズム建築「旧横浜市庁舎行政棟」を活用したレガシーホテル「OMO7横浜 by 星野リゾート」も開業を予定している。

OMO7横浜 by 星野リゾート

高層タワーのオフィスエリアにはディー・エヌ・エーなどの入居に加え、イノベーションセンター「co-ba横浜関内」や、横浜市最大級の賃貸ラボ＆オフィスの「三井リンクラボ横浜関内」を設置する。

オフィスからの眺望

賑わい創出の拠点として「セントラルプラザ」など3つの広場が誕生し、地域連携の催事や季節イベントを開催する。セントラルプラザに面した大型サイネージでは、施設や周辺エリアの情報を配信する「まちのメディア」として、関内の魅力を発信。屋内外のサイネージでは、アーティスト・小林健太による、関内の日常と非日常をテーマにした映像を上映する。

広場ではさまざまなイベントなどを開催

また、街区内には広場のほか、歴史を展示する「継承の道」や観光案内所を整備した。環境に優しい電動車「関内マーロ」も運行し、周辺エリアの回遊性向上も図る。

関内マーロ

開業日には、セントラルプラザにて、開業ゲートオープンのテープカットセレモニーを実施した。コンソーシアム8社の代表者とともに、横浜副市長の鈴木和宏氏、横浜市会議長の渋谷健氏、横浜商工会議所会頭 上野孝氏、横浜商工会議所副会頭 川本守彦​氏、関内地区連合町内会会長 新田東一氏、横浜関内関外地区活性化協議会会長 高橋伸昌氏も登壇した。