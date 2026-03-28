Netflixドラマ『極悪女王』での体当たり演技も記憶に残る唐田えりかが、「みんなが言う“プレッシャー”というものは多分これなんだな、と初めて実感した」と明かすドラマ『102回目のプロポーズ』(FOD：配信中／フジテレビ：4月1日から毎週水曜23:00～)。タイトルからも分かる通り、月９ドラマの金字塔『101 回目のプロポーズ』の続編だ。唐田は、前作の最終回で結ばれた矢吹薫(浅野温子)と星野達郎(武田鉄矢)の娘として生まれ、母と同じチェリストの道を歩む星野光役で主演を務める。

『101回目―』の達郎や、今作ではせいや(霜降り明星)の演じる太陽の姿に「時代が変わっても、人に対する思いの形や熱さって、根っこには今も変わらずあると思う」と語った。また、決して諦めない太陽にちなみ、唐田自身の「諦めずに挑戦を続けた」経験を聞くと、俳優業にも役に立っているという、トータルで4年続けたある課題を教えてくれた。

唐田えりか 撮影：蔦野裕

「色あせないどころか新鮮」名作へのリスペクト

――『101回目のプロポーズ』は、現在28歳の唐田さんが生まれる前に放送された作品です。今回のオファーを受けて、改めて『101回目―』をご覧になったそうですが、どのような感想を持たれましたか?

何も色あせていないというか、逆にすごく新鮮だなと思いました。達郎さんのキャラクターの、あのピュアで真っすぐでくじけない強さ。今の時代には、あそこまでの強さってなかなかないなと。だからこそ、今見ても本当に魅力的に映るドラマだなとすごく思いました。特に、達郎さんと純平さん(江口洋介)の兄弟のシーンが毎話楽しみで。自由だし、見ていて笑っちゃうというか。「ここまでやるの?」みたいなふざけ具合が好きでした。

――名作特集には必ず選ばれるドラマです。続編の主演を務めることへのプレッシャーはいかがでしたか?

これまで、良くも悪くもあまりプレッシャーというものを感じたことがなくて。考えても仕方がないものだって思ってやってきました。でも今回は、1カ月前ぐらいから撮影が近づくにつれてソワソワしてしまって。 「あと1カ月か」とか、「準備不足になってないかな」とか。ふとした時に「あの2人の子ども役なんだな、私で大丈夫かな?」みたいに、不安なことを考えていることの多い自分になっていました。みんなの言う“プレッシャー”というものは多分これなんだな、と初めて実感した感じでした。

――今回に限って、そこまでの重圧を感じた理由は何だったのでしょう。

前作の大きさもそうですし、今回、武田鉄矢さんも光の父役で出てくださる。鈴木おさむさんとのご縁で頂いた作品ということもありました。いろんな要素が重なって、「頑張らなきゃ」と気合いが入っていました。

――今作の企画の鈴木さんは、『極悪女王』で企画・脚本・プロデュースを務められていましたね。今回の主演に際し、ご家族の反応は? 普段から仲良しだというおばあさまには伝えましたか?

伝えました。もちろん祖母も前作『101回目―』を知っているので。でも、実際にまだ今回のドラマは見ていないからか、あまりピンときていないみたいです(笑)。この間、ポスタービジュアルを見せたら「武田鉄矢さん!」と声を上げてました。武田さんと共演するというところが一番の驚きだったみたいです(笑)

「思いの強さ」を真っすぐに演じたせいや

――さて、前作の頃と今とでは世間一般の恋愛観が大きく異なります。今回、光には大月音(伊藤健太郎)という恋人がいると知っても、愛を伝え続ける太陽もかなり熱い人ですが、この作品の描く「愛の熱さ」や「プロポーズの形」は、唐田さんにどのように映りますか? また同年代の目にはどう映ると思いますか?

時代が変わっても、人に対する思いの形や熱さって、根っこには今も変わらずあると思うんです。ただそれを伝えるまでの過程に、今だといろんな壁を感じる人がいるんじゃないかなと感じます。「こんなこと言ったらどう思われるだろう」「傷つけちゃうかな」とか。現代は伝えるまでにいろいろ考えちゃうことが多いと思うんです。

その中で太陽さんというキャラクターを見た時に、“思いの強さ”を持っているというのは、それだけですごく素敵なことだなって。太陽さんを真っすぐに演じるせいやさんを見ていて、すごく思いました。「当たって砕けろ」ではないですけど、まず「当たる」ということの強さから生まれることって絶対にあると思うので。気遣いももちろん大事ですけど、そういうがむしゃらな人を見た時に、自分と比べて何かを感じる人ってきっといると思います。そういう部分でもすごく勇気を与えてくれるのかなと思います。