三井不動産商業マネジメントが運営する銀座ベルビア館は3月13日から、東京クリエイティブサロン2026の会期に合わせ、参加型イベント「みんなの知恵袋」を開始した。期間は3月31日まで。
期間中は、1階正面エントランスに設置された「みんなのお悩みうけたまわりカード」を通じて、来館者同士が悩みやアドバイスを自由に書き込み、シェアできる。誰かの経験が別の誰かの助けとなる言葉の循環を目的とした試みとなる(23日以降は展示のみ)。
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