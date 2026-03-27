ヤクルトが1点差でＤｅＮＡに競り勝つ

先発投手：ヤクルトの吉村貢司郎が1回1失点の好投（2安打1奪三振）、ＤｅＮＡの東克樹は1回2/3回2失点で敗戦投手 得点経過： 1回裏：ＤｅＮＡが1点を追加 2回表：ヤクルトが2点を追加 注目選手：ＤｅＮＡの牧秀悟が1本塁打の活躍、ヤクルトの伊藤琉偉が1本塁打、2打点の活躍。

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