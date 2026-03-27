ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」が26日より、ウェンディーズ・ファーストキッチンの商品公式PR大使就任や駅広告看板などへの掲載をかけたイベント「大人気! 『ウェンディーズ・ファーストキッチン』の商品公式PR大使になろう!」を開催している。

豪華プライズを贈呈

「大人気! 『ウェンディーズ・ファーストキッチン』の商品公式PR大使になろう!」は、「17LIVE」で認証契約している、18歳以上40歳以下の女性ライバーであれば、誰でも参加が可能。上位に入賞したライバーには、ウェンディーズ・ファーストキッチン商品公式PR大使への就任、上位4名には全国106店舗のトレーへの掲載権(1カ月)、6名には駅広告看板への掲載権など豪華なプライズが贈呈される。さらに、「推しメニュー投票」も同時に行い、5種類のメニュー投票において各メニューの上位に入賞したライバーにはオリジナルプロフィール背景やアイコンフレームなどが贈呈される。