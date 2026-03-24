ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」が、みずほPayPayドーム福岡で5月10日に開催される福岡ソフトバンクホークス公式戦の始球式を行うライバーを決定するイベント「今年はピンクフルデー! 日本一のチームふたたび!! 福岡ソフトバンクホークス 〜17LIVEスペシャルマッチ〜 始球式争奪戦」を、20日より開催している。

「今年はピンクフルデー! 日本一のチームふたたび!! 福岡ソフトバンクホークス 〜17LIVEスペシャルマッチ〜 始球式争奪戦」

多数のプライズが贈呈

「今年はピンクフルデー! 日本一のチームふたたび!! 福岡ソフトバンクホークス 〜17LIVEスペシャルマッチ〜 始球式争奪戦」は、「17LIVE」で活動中の認証ライバーであれば、誰でも参加が可能。

アプリ内イベントで上位に入賞した計5名のライバーには、みずほPayPayドーム福岡で“ピンクフルデー”として5月10日に開催される福岡ソフトバンクホークス公式戦(対 千葉ロッテマリーンズ)の始球式に登壇する権利や、チーム代表選手への花束贈呈、球場内のビジョンで放映予定の「17LIVE CM」や広告モデルとしての出演権、球場で配布するマッチデープログラム(冊子)への出演、試合観戦チケット、選手のサイン入りグッズなど、多数のプライズが贈呈される。