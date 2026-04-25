「カープで鍛えられたんでしょうね」長野久義から見た巨人の"ゴツい"選手と"ウエイトが弱い"選手とは？

元プロ野球選手・長野久義と元日本テレビアナウンサーの佐藤義朗がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SGC presents 長野久義 El Dorado〜新・黄金時代〜」（毎週日曜 8:00～8:30）。長野久義がラジオパーソナリティに初挑戦！ 長野の「気になること、気になる人、気になるもの」にフォーカスを当て、長野自身もリスナーも「人生の学び」を探求。日本の伝統を学び継承していく素晴らしさを発見していきます！ 4月19日（日）の放送では、巨人（読売ジャイアンツ）の現役選手のウエイト事情について語りました。

◆巨人の現役選手の“ウエイト”事情

佐藤：今ジャイアンツの選手もウエイトをやっている話をよく聞きますが。

長野：やっている選手は多いですね。みんなしっかりトレーニングして、プレーしている選手が多いので。

佐藤：誰がすごいですか？

長野：澤村（拓一）がいたときは澤村ですけど、今は誰だろうな……重い物を持ち上げるとか、パワーがあるのは、丸（佳浩）がすごいですね。（広島東洋）カープで鍛えられてるんでしょうね。結構重いやつも持ち上げるので。

佐藤：へえ！

長野：背はそんなに高くないですけど、やっぱり、横とか凄く分厚いですし、ゴツいですね。

佐藤：この表現が合っているかわからないけど“詰まっている”感じがします。

長野：まさにそれです。それで、大城（卓三）は背も高いし、体も大きいじゃないですか。

佐藤：そうですね、めちゃくちゃ持ち上げるんじゃないですか？

長野：めちゃくちゃ弱いんですよ（笑）。

佐藤：え（笑）!?

長野：あの体で、重い物をあまり持てなくて。なんなら、僕のほうが持ち上げられるんですけど、だからすごいんですよ。そこまで重い物を持ち上げることができないのに飛ばせるから。だけど、体の使い方を覚えて、重い物をグッと持ち上げられるようになれば、多分もっと飛距離も出るし、キレも出るんじゃないかと僕は思っているので。

佐藤：それは言わないのですか？

長野：本人にも言いましたよ。

佐藤：どんな反応でした？

長野：笑っていました。

佐藤：ハハハ（笑）！

長野：あいつ、僕が言うことを全部笑うんですよね（笑）。多分、真面目に話を聞いていないんですよ。だって、最近の挨拶なんて「おはようございます、参与」って言うので。

佐藤：間違ってないじゃないですか（笑）。

長野：間違ってはいないですけど（笑）。だから、体の使い方がうまくないので、そこがうまくなればもっとすごい選手になると思うので、本当に頑張ってほしいです。

＜番組概要＞

番組名：SGC presents 長野久義 El Dorado〜新・黄金時代〜

パーソナリティ：長野久義、佐藤義朗

放送日時：毎週日曜 8:00～8:30

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/el_dorado/