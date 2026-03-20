あきんどスシローは、テレビ東京系列『バカリズムのちょっとバカりハカってみた!』にて紹介された「地中海産 本鮪中とろ味比べ」を、3月18日〜22日までの期間限定で全国のスシローにて販売している。本商品は地中海産の本鮪を使用し、2つの異なる味わいを一皿で楽しめる贅沢なメニューとなっている。

鮪の王様を堪能する「地中海産 本鮪中とろ味比べ」が登場

今回販売される「地中海産 本鮪中とろ味比べ」は、地中海で育てられた本鮪の中とろを2種類の仕立てで提供する一皿だ。脂のりが抜群で身が引き締まった本鮪を、素材本来の旨みを味わえる「中とろ」と、店内でひと手間加えた「中とろ煮切り醤油漬け」の盛り合わせで楽しめるという。

「中とろ」は赤身の香りととろけるような脂の甘みをそのままに、「中とろ煮切り醤油漬け」はオリジナルの煮切り醤油が鮪の旨みをさらに引き立てる仕上がりだ。地中海で水揚げされた後、船上または陸上で素早く解体・冷凍されることで、高い鮮度が保たれている。

商品概要

「地中海産 本鮪中とろ味比べ」は、3月18日〜22日までの期間限定で販売される。価格は330円からとなっており、店舗によって異なる。販売予定総数は37万食で、完売次第終了となる予定だ。なお、お持ち帰り専門店の「スシロー To Go」および「京樽・スシロー」は販売対象外となっている。