退職を考えたとき、「引き止められるかもしれない」「気まずくなるかもしれない」と不安に思う人は多いはず。しかし実際には、いざ伝えてみると、想像していたのとはまったく違う反応が返ってくることもあります。

今回は、人気漫画「#本当にあった退職・離職話」から、退職後に起きた“予想外の出来事”を描いた3つのエピソードを紹介します。

ぜひ、驚きの結末を予想してみてください。

事例1. 「辞めます」と言ったのに…上司の反応が想定外すぎた

引き留められる前提で話したのに、返ってきたのは――。

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「辞める」と言えば、引き留められる。そう思っていた。だからこそ覚悟を決めて切り出したのに——返ってきたのは、想定とはまったく違う反応だった。思考が止まるほどあっさりとした空気の中で、上司が口にした“ひと言”とは——。

事例2. 「辞めさせてください」→上司のひと言に、思わず言葉を失った

ここまでは、想定通りだった——。

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「辞めさせてください」と伝えた瞬間、頭をよぎるのはその後の反応だった。強く引き止められるのか、それとも厳しく詰められるのか——返ってきたのは「もう一度考えてくれ」という想定通りの言葉。ここまでは予想通りだった。だが、そのあとだった。“鬼みたいに厳しい上司”だと思っていた人が、まったく違う形で向き合ってきた。あのとき上司がとった“行動”とは——。

事例3. 「会社辞めるんですよね」その後の一言が、想定外だった

このあと、どんな言葉が続くのか——。

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「会社辞めるんですよね」と声をかけられた瞬間、頭をよぎるのは、その“続き”だった。責められるのか、距離を置かれるのか、それとも何事もなかったように流されるのか——。いくつもの反応を想像した中で、返ってきたのはどれとも違う言葉だった。その一言に触れたとき、これまで当たり前だと思っていた関係が、少し違って見えてくる。あのとき交わされた“ひと言”とは——。

退職は「想定通り」に進まないこともある

退職というと、対立やトラブル、強い引き止めといった展開を想像しがちです。しかし実際には、今回のように「思っていたのと違う」形で進むことも少なくありません。

あっさり終わることもあれば、最後になって初めて見えるものもある。

「辞める」と決めたあとに起きる出来事は、人それぞれです。ただ、そのひとつひとつが、あとから振り返ったときに意味を持つのかもしれません。