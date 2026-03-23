3月も最終盤。出会いと別れの季節です。4月からの新生活に備え、日々慌ただしく過ごしている人も多いことでしょう。あまり根を詰めると却って効率が悪くなるもの。ちょっとした休憩時間には、お気に入りのスイーツでほっと一息入れてみてはいかがでしょうか。

2026年3月の新作5品まとめ(3月24日発売予定)

本記事では、ファミリーマートで3月24日より購入できるスイーツやお菓子の新作情報をご紹介しています。

ファミリーマート2026年3月のスイーツ新商品まとめ

プレーンとチョコの2色のボールドーナツが楽しめる16個入りアサート、真っ白に仕立てたミルク味のスフレ・プリン、とろける食感のクリームわらび餅、カスタード&ホイップを包んだふんわり食感のワッフル、北海道産富良野メロン果汁を使用したアイスバーなど、多数ラインナップ。気になる品があるか、ぜひチェックしてみてくださいね。

「2色のボールドーナツ（プレーンとチョコ）16個入」(210円)

価格 : 210円

発売地域：東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

アソートタイプのドーナツ16個入り。プレーン味とチョコ味のボールドーナツを8つずつ詰め合わせています。

「白いスフレ・プリン（ミルク味）」(344円)

価格 : 344円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

なめらかなミルクプリンに練乳ホイップクリームと練乳ソース、ミルクスフレをトッピングした、上から下まで真っ白に仕立てたスフレ・プリンです。

「とろけるクリームわらび餅」(210円)

価格 : 210円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

とろとろのわらび餅にホイップクリームをトッピングした和スイーツ。底面には黒蜜ソース入りです。

「くちどけふんわりワッフル カスタード&ホイップ」(200円)

価格 : 200円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

カスタードと生クリーム入りホイップを包んだ、くちどけのよいふんわり食感のワッフル。2個入りです。

［ファミリーマート限定］

「赤城 ソフトクリームバーメロン」(208円)

価格 : 208円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

ねっとり食感と濃厚な味わいを楽しめるアイスバー。北海道産富良野メロン果汁を使用したメロンアイスキャンディーの中に、ソフトクリームをイメージしたミルクアイスを入れています。

［ファミリーマート限定・数量限定］

まとめ

3月24日発売の新商品は、プレーン味とチョコ味が楽しめる「2色のボールドーナツ（プレーンとチョコ）16個入」、上から下まで真っ白に仕立てた「白いスフレ・プリン（ミルク味）」、わらび餅にホイップクリームをトッピングした「とろけるクリームわらび餅」、くちどけのよいふんわり食感の2個入り「くちどけふんわりワッフル カスタード&ホイップ」、北海道産富良野メロン果汁を使用した「赤城 ソフトクリームバーメロン」などがラインナップ。

みなさんももし気になる商品があればぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。