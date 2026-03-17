ファミリーマートは3月17日、「PIERRE HERMÉ Anthology(ピエール・エルメ アンソロジー)」監修商品の第4弾として、新商品3種を全国のファミリーマートで発売した。

「マカロン サンド イチゴ&バニラ」(268円)、「チョコレート&ヘーゼルナッツドリンク」(330円)、「ザ・タルト チョコレート&コーヒー」(298円)

同社では、2025年1月から「ファミマルSweets」の新しいスイーツシリーズとして、古き良き時代のパティスリーの世界観を現代的に再解釈するピエール・エルメ アンソロジー監修のスイーツを過去3回にわたって発売し、いずれも好評を博した。

第4弾として登場したのは「マカロン サンド イチゴ&バニラ」(268円)、「ザ・タルト チョコレート&コーヒー」(298円)、「チョコレート&ヘーゼルナッツドリンク」(330円)の3種。

「マカロン サンド イチゴ&バニラ」(268円)

過去2回にわたって販売され好評だったマカロンサンドは、新たにイチゴ&バニラフレーバーで展開する。イチゴのさわやかな酸味と濃厚なバニラのハーモニーが楽しめる。

ザ・タルト チョコレート&コーヒーは、チョコレートとコーヒーを合わせたタルトで、濃厚なチョコレートガナッシュとなめらかなコーヒークリームの味わいを楽しめる。

チョコレート&ヘーゼルナッツドリンクは、イタリア産のヘーゼルナッツペーストを使用したドリンク。チョコレートのコクとヘーゼルナッツの華やかな香りが楽しめる。