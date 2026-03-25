レインズインターナショナルが展開する牛角は4月8日から、TVアニメ「名探偵コナン」とのタイアップ「美味しい謎を解け!真実はいつも牛角!キャンペーン」を全国の牛角・牛角食べ放題専門店で実施する。

同キャンペーンは、劇場版「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」が2026年4月10日に公開されることを記念して実施される。期間は第1弾が4月8日～5月19日、第2弾が5月20日～6月30日まで。

グッズ付きコラボメニュー

大きな綿あめが乗った「名探偵コナン 綿あめ豚タレ焼肉」(638円)をはじめ、「千速のレモン香るさわやか冷麺」(550円)、「世良のクラッシュゼリードリンク」(385円)などのコラボメニューを展開する。各メニューには「オリジナルピック」が付き、1品注文ごとにオリジナルグッズ(全6種)をランダムで1つ提供する。第1弾のオリジナルグッズは「マスキングテープ」。

第1弾オリジナルグッズ 「マスキングテープ (全6種)」

グッズ付きコラボお肉盛り/食べ放題コース

「少年探偵団の元気いっぱいコラボ肉盛り」(1,958円)または「グッズ付き食べ放題コース」を注文するとオリジナルグッズがもらえる。第1弾は「クリアコースター(全6種)」となる。さらに、オリジナルグッズ1つにつき、「ECサイト限定グッズ」を購入できる「シリアルコード」が1枚付いてくる。

コラボ肉盛りは、バラエティ豊かな少年探偵団メンバー5人にちなんだ5種類のラインナップが楽しめるボリューム満点の肉盛り。

グッズ付き食べ放題コースは、50品コース(3,388円)、70品コース(4,048円)、牛角コース(4,488円)、牛タン・上焼肉コース(5,808円)、黒毛和牛コース(6,908円)を展開する。

第1弾オリジナルグッズ 「クリアコースター(全6種)」

ECサイト限定グッズ:コラボお肉盛り or グッズ付き食べ放題注文者限定

ECサイト限定グッズ購入方法

ECサイト限定グッズが当たる

キャンペーン期間中、牛角公式アプリをレジで提示すると、会計金額の税込2%が「名探偵コナンポイント」として貯まる。同ポイントは、「デジタル壁紙」との交換や「ECサイト限定グッズ コンプリートセット」への応募に使用できる。ポイント付与期間は2026年4月8日～6月30日営業終了まで、アイテム交換期間は2026年7月2日23:59まで。

公式Xキャンペーン

牛角公式Xアカウントをフォローし対象投稿をリポストすると、「マスキングテープ6種コンプリートセット」「クリアコースター6種コンプリートセット」が各10名に当たる。応募期間は2026年4月8日～4月14日まで。

小学生以下限定企画

子ども向け企画として、江戸川コナンと怪盗キッドがプリントされた「オリジナル紙エプロン」を用意する。

また、「名探偵コナンゼミ」制作・監修のナゾトキチャレンジも登場。店内で挑戦した小学生以下の子ども1人につき「オリジナルスクエアステッカー」を1枚進呈する。

いずれも小学生以下の子ども1人につき1枚の提供となり、なくなり次第終了する。