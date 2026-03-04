レインズインターナショナルが展開する「牛角」は3月9日、「厳選上みすじ」(968円)と「うなぎの石焼ビビンバ」(レギュラー935円/ハーフ638円)を全国の牛角店舗で発売する。

希少部位「厳選上みすじ」が登場

「みすじ」とは、牛の肩甲骨の内側に位置し、牛一頭(枝肉約400～500kg)から約2～3kg(取得割合約0.6～0.8%)の希少部位。今回提供する厳選上みすじでは、みすじの中でもさらにサシが入った中心部分のみを厳選。その量は牛一頭あたり約600g、取得割合にして約0.15%と、ヒレの中心部である「シャトーブリアン」と同程度の取得量にあたる。赤身の濃厚な旨味と、とろけるような脂の甘みを兼ね備え、中心部ならではのきめ細かな肉質が特長。焼き加減によって、しっとりとした食感と旨味の広がりを楽しめる。

さらに今回は、「トリュフ香る赤ワインソース」とともに提供する。口に入れた瞬間、ほのかに香るトリュフと、オニオンやプルーンの旨味を重ねたコク深いソースが肉本来の旨味を引き立てる。なお、本商品はアラカルトに加え、食べ放題の「牛角コース」(4,158円)、「牛タン・上焼肉コース」(5,478円)、「黒毛和牛コース」(6,578円)でも注文可能となっている。提供期間は3月9日～4月22日まで。

うなぎを石焼ビビンバで楽しむ

"ごちそう"の象徴として親しまれるうなぎを、焼肉店の定番メニューである石焼ビビンバとして用意した。うなぎを焼く要所で炭火を使用し、4度焼き・4度タレ付けを重ねることで、香ばしさと旨味を引き出している。これを石鍋で焼き上げることで、うなぎの香りとごはんの香ばしさが重なり合い、一体感のある味わいに。仕上げに添えた「黒七味」が全体を引き締め、食べ進めるごとに味わいの変化を楽しめる。本商品もアラカルトに加え、食べ放題の牛角コース、牛タン・上焼肉コース、黒毛和牛コースでも注文できる。食べ放題では、より気軽に楽しめるよう「ハーフサイズ」で提供する。提供期間は3月9日～4月22日まで。

牛角の食べ放題コース