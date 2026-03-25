シュークリーム専門店"ビアードパパ"を手掛けるDAY TO LIFEは、3月30日から4月12日の期間限定で、エキュート大宮に新ブランド「Dessert Choux(デセール・シュー)」のポップアップストアをオープンする。日常の中に特別な一皿を提案する新しいシュークリームブランドとして展開するという。

特別な一皿を表現した"手のひらサイズのデセール"

フランス語でデザートを意味する"デセール"を冠した同ブランドは、身近な存在のシュークリームをドレスアップした特別な一皿として提案している。

「シューもっち」(3個入:855円)は、クラッシュナッツをトッピングしたクッキーシューの食感に、濃厚なジャンドゥーヤとなめらかなおもちの食感を合わせた商品だ。ひとくち食べればその味に夢中になるような、新しい食感のシュークリームに仕上げたとのことだ。

南仏カマルグ産の天日塩を使用した「パヴェ・ド・シュー」(5個入:890円)は、キャラメルとアーモンドスライスをトッピングして香ばしく焼き上げた焼菓子だ。濃厚で深みのある味わいと驚きのくちどけを楽しめるという。

また、フランス語で"やわらかい"を意味する「ムームーシュー」(3個入:1,170円)も登場。ミルク感たっぷりのフレーバークリームを、雲のようなもっちり食感のシュー生地でやさしく包み込んでいるとのことだ。

ビアードパパの知見を活かした新たな可能性への挑戦

主力ブランドである「ビアードパパ」を通じて長年シュークリームと向き合ってきた同社は、だれからも愛されるこのお菓子の新たな可能性を追求している。シュークリームを"シューデセール"へと昇華させ、新しい価値と感動を届けるプロフェッショナル集団として挑戦を続けていくという。

売場情報

◆ショップ名:Dessert Choux(デセール・シュー)

◆販売期間:3月30日〜4月12日

◆場所:エキュート大宮 JR大宮駅中央改札(南)内 コモレビ広場

◆販売商品:

「シューもっち」3個入855円/6個入:1,680円/9個入:2,520円

「パヴェ・ド・シュー」5個入:890円/8個入:1,480円/16個入:2,960円

「ムームーシュー」3個入:1,170円

