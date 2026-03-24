東急電鉄は、2023年1月に引退した8500系8637編成の有料乗車・撮影イベントを4月19日に長津田検車区で開催すると発表した。同編成は技術伝承への活用や臨時列車などによる運行を目的として4両編成化し、動態保存しているとのこと。復活後の運用に期待の声が多く寄せられ、準備が整ったことを受けて有料乗車・撮影イベントの開催が決定したという。

8637編成オリジナルの青帯

今回のイベントでは、普段立ち入ることのできない長津田検車区構内で行われる限定乗車体験と車両撮影会を中心に、8500系を存分に楽しめるプログラムを用意。運転中の心地良い揺れやコンプレッサーの振動といった「体験」だけでなく、懐かしいドア開閉音、普段聞くことのできないパンタグラフ上昇音など、8500系の魅力を「音」でも体験し、現役当時の記憶がよみがえるイベントになるという。

4月19日に第1部(9時30分から11時30分まで)、第2部(12時30分から14時30分まで)、第3部(15～17時)の3回開催。開催場所の長津田検車区は東急田園都市線の長津田駅から徒歩約15分。会場までの往復交通費は参加者負担となる。

コーポレートカラーの赤帯

車内の様子

乗車体験で乗る車両によってプランが分かれており、「8637号車(1号車)乗車プラン」は8637編成の渋谷方先頭車両で乗車体験を行い、運転士の喚呼やモーター音を楽しめる。「8697号車(2号車)乗車プラン」は直下から響くモーター音とコンプレッサー音を楽しめるが、他のプランより設定人数が少なくなっている。「8980号車(3号車)乗車プラン」はモーター・コンプレッサー等が付いていない車両だが、価格をリーズナブルに設定。「8537号車(4号車)乗車プラン」はオリジナルNゲージがついた特別プランとし、撮影会で4号車に乗車する25名のみでの外観撮影タイムと、運転台の内部で撮影できる時間を設定する。

「8637号車(1号車)乗車プラン」は1万5,000円が各部30名、「8697号車(2号車)乗車プラン」は1万2,000円で各部25名、「8980号車(3号車)乗車プラン」は8,500円で各部30名、「8537号車(4号車)乗車プラン」は4万5,000円で各部25名を募集。クラブツーリズムで3月26日17時から受付開始する。オンライン販売のみとされ、事前エントリーによる抽選制を採用。15歳未満は参加できず、18歳未満は保護者の同意書が必要となる。