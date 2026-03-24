日本テレビ系ドラマ『冬のなんかさ、春のなんかね』(毎週水曜22:00～)の最終話が25日に放送されるのを前に、監督・脚本の今泉力哉氏と、本作を毎話欠かさず見ているというお笑いコンビ・かが屋の加賀翔、XXCLUBの大島育宙が登壇するトークイベントが開催された。

本作は、杉咲花演じる主人公・土田文菜が、過去の恋愛経験から「きちんと人を好きになること」にどこか恐れを抱きながら、恋愛とは何かを模索していくラブストーリー。最終話を前に行われた今回のイベントでは、制作の裏側や作品に込められたテーマについて語り合われた。

イベントでは、今泉監督が第1話の構成にまつわる秘話を明かした。「実は元々、第2話がドラマの第1話でした」と語り、当初は主人公の日常や人間関係を丁寧に描く形でスタートする予定だったという。しかし、コインランドリーでの出会いを第1話に持ってくる案がスタッフから出たことで、現在の形に変更された経緯を説明。大島は「監督より他のスタッフの方が尖っていた」と驚きを見せた。

加賀は劇中キャラクター・小太郎について「危ない魅力が一貫していて、思わずツッコミながら見てしまう」と語り、その愛おしさを指摘。これに今泉監督も「自分も笑って見ているし、魅力だと思って書いている」と共感し、欠点を含めた人間らしさを描く意図を明かした。

大島からは“成長しない主人公”という今泉作品の特徴についての質問も。今泉監督は「思考したり悩んだりすること自体が成長」と語り、結果ではなく過程を描くことの重要性を強調。「うまくいっていない時間も主人公になり得る」と、自身の作品づくりの根底にある考えを示した。

最終話については、「文菜がゆきおと向き合った結果として、あまり描かれてこなかった感情にたどり着く」と言及。その描写については杉咲にも相談しながら脚本を練り上げたことを明かし、「深く誰かに届けばいい」と作品への思いを語った。

会場では観客からの質問も寄せられ、「感情と理性どちらを優先すべきか」「恋愛における“好き”の違い」などについて3人が意見を交わす場面も。終始盛り上がりを見せたトークイベントは、予定時間を惜しむ声が上がる中で終了した。

【編集部MEMO】

クランクアップを迎えた杉咲花は「本当に素敵なラストシーンでクランクアップできて感無量です。この作品のスタンスは、人がどんなにダメダメな時でも排除せずに、文句言いながらも面白がって、愛のある眼差しを向けるこの現場の皆さんの心意気そのものだったと思います」と涙と笑顔でコメントした。

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