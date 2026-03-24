HTB北海道テレビ放送の人気キャラクター「#onちゃん」が、7月にガチャに登場。話題のフロッキー仕様です!

📢速報🎉

HTB北海道テレビ放送の人気キャラクター

「#onちゃん」のガチャが7月に発売決定❗️

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ふわふわ質感のフロッキー仕様💗onちゃん本人も開発に協力したこだわりの逸品。発売をお楽しみに☺️

(@tartsPRより引用)

onちゃんのフロッキーフィギュア、かわいいですね。右目は「o」、左目が「n」のonちゃんは、パレード星からやってきた宇宙人。名前には、「スイッチオン!」や「onパレード!」といったポジティブな意味が込められているのだとか。

北海道民にとっては馴染み深いキャラクターですが、実は、人気のきかっけとなったのが、北海道発の人気番組「水曜どうでしょう」との絡み。TEAM NACSからぞんざいな扱いを受けた結果、“水どう”ファンの間でも人気者に。

そんなonちゃんが、フロッキー仕様のフィギュアになってガチャに登場。約5.2cmというサイズで、「おすまし」「バッテリー切れ」「オンやすみ」「プシュー」の4つのポージングを披露しています。

このニュースに、「何これ!可愛い!!!欲しい!!」「これはwwwコンプリートしないといけないヤーツww」と話題に。また、「いや、安田さんじゃん」「これ、onちゃんというよりポーズやシチュエーションが安田顕なんだよな」「着ぐるみonちゃん好きなんよねぇ…今でも中に安田さんが入ってる気がして」「実質安田さんガチャ笑」というツッコミも目立ちました(笑)。

1回400円で、発売は7月。ぜひゲットして、onちゃんと一緒に“水どう”ごっこを楽しんでみては?