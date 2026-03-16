タカラトミーアーツのガチャに、手で顔を隠す仕草がかわいい猫たちのフィギュアが登場。大人気フロッキー素材なのに、1回200円なんです!

《📢ガチャ®︎3月9日以降発売》

◒まぶしいにゃん2

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思わずおててでお顔を隠しちゃう

猫ちゃんが可愛すぎる…!🐈💞

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毛並みはフロッキー加工でふわふわ質感☆彡



(@Play_Gachaより引用)

大胆セクシーなへそ天だったり、ぐーんと伸びをしたり、いちいち仕草が可愛い猫ちゃんですが、まぶしくて思わず手で顔を覆う仕草もたまらないですよね。しかも、フロッキー加工の毛並みがふわふわで癒されます!

本体サイズは約4.5cm。片手隠しと両手隠しの2タイプがあって、「片手隠し 白猫」「片手隠し グレー」「片手隠し 黒ハチワレ」「両手隠し 黒猫」「両手隠し 茶猫」「両手隠し 三毛猫」の全6種がラインアップされています。

SNSで紹介されると、「なにこれ 可愛すぎない?」「ハチワレがいるぞぉぉぉっ!」「これ欲しいにゃん!!!!!!」「こんな可愛いのに200円でええんか?!」「200円ならたくさん回すにゃん」と話題に。

1回200円なので、コンプリートするまで回しちゃうのも全然あり。見つけたら、迷わず回しちゃいましょう!