「賛否両論をいただいております」　全身刺青姿、底知れぬ怖さ…イメージとは真逆の人物演じるムロツヨシ、出演までの“やり取り”明かす　Netflixシリーズ『九条の大罪』配信直前イベント

Netflixシリーズ『九条の大罪』(4月2日世界独占配信)の配信直前イベントが23日、都内で行われ、柳楽優弥、松村北斗、池田エライザ、音尾琢真、ムロツヨシ、土井裕泰監督が登壇した。

ムロツヨシ

京極清志役に「賛否両論をいただいております」

国民的ダークヒーロー漫画『闇金ウシジマくん』作者である真鍋昌平氏による漫画『九条の大罪』は、2020年10月より『ビッグコミックスピリッツ』(小学館)に連載され、現在までに単行本は15巻刊行、累計部数400万部を超える話題作。法とモラルの境界線を極限まで問い、これまでタブー視されてきた日常に潜む闇に切り込むことで現代社会の真実の物差しを揺さぶる物語が、ついに実写シリーズ化される。

伏見組の若頭・京極清志役を演じるムロは、「京極という役をやらせていただきました。この役が発表されたとき、いろんな賛否両論をいただいております」と切り出し、「原作のファンの方から、『京極をなぜあいつがやるんだ』という感想、『逆に楽しみだ』という感想、いろんな感想があると思います」と明かしながら、「そういう役を通して、この作品を楽しんでいただけたらと思います」と意気込んだ。

また、イベントの司会を担当した荘口彰久が「震えるほど怖かったです」という感想を伝えつつ、「全身刺青姿。こんなムロさんを見たことないと非常に話題になっております。底知れぬ怖さのあるキャラクターを演じられていかがでしたか?」と質問すると、ムロは「ありがとうございます」とお礼を述べ、「皆さんの抱くイメージとは真逆になるのかもしれないんですけども、この役をいただいたことは本当にうれしく、やりがいがあり、久々の柳楽くんとの共演でもありました」と回想。

さらに、「断るとか偉そうなことではなく、この役のお話をいただいた時に『いや、さすがに』を3回くらい言いましたね。お仕事をさせていただいたことのあるプロデューサーさんと監督から『九条の大罪というドラマをやります。京極役どうですか?』、『いや、さすがに』。これが1カ月半、3ターンありました」と明かし、「『ムロさんがやる京極を見てみたい』と言っていただいて、その素敵な言葉の船に乗ってみようということで(3回目でオファーを受けた)」と振り返っていた。

Netflixシリーズ『九条の大罪』あらすじ

九条法律事務所の弁護士・九条間人(柳楽優弥)のもとに訪れるのは、半グレ、ヤクザ、前科持ちなどの社会のはぐれモノたち。「依頼人を守るのが弁護士の仕事」という信念から、法の名の下に彼らの刑を軽くする九条は「悪徳弁護士」として世間から非難を浴びていた。

ある日、九条法律事務所に、東大法学部主席で弁護士となった烏丸真司(松村北斗)が訪れ、ともに働くことになる。次々と反社会的な人物の弁護を行い、罪を軽くしていく九条と、疑問を抱きながらも彼のサポートをしていく烏丸。飲酒運転によるひき逃げ、違法薬物売買、介護施設における虐待、AV出演をめぐるトラブルなど、現代社会の闇を映す多様な事件を通じて、九条と烏丸はどのように依頼人の弁護に向き合うのか――。