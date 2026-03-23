E-VENTは4月18日より、「ヤンキー文化」をテーマにした体験展示『大ヤンキー展』を、東京・北千住マルイ7階のイベントスペースにて期間限定で開催する。

今年2月に大宮マルイで開催された第一回『大ヤンキー展』は、行列ができるほどの人気ぶりで、イベントは大盛況のうちに幕を閉じた。

ヤンキー界の重鎮・岩橋健一郎氏や平成レトロの提唱者・山下メロ氏など、専門家監修による「変形学生服」「特攻服」「単車」の実物展示、細部までこだわり抜いた「ヤンキーの部屋」の完全再現、変形学生服を試着しながら撮影できるフォトスポットなど、親世代には「懐かしく」、当時を知らない若者たちにとっては「一周回って可愛い」「エモい」と夢中になる姿が。

第1回の反響を受けて、今回は会場スペースが約3倍に。会期は3週間以上(4月18日〜5月10日)と大幅に拡大。前回の展示に加え、新たな「単車」やド派手な「改造原付」「改造チャリ」なども登場。好評の「特攻服・変形学生服」も展示数を増やすという。

また、学ラン着用のフォトスポットやヤンキーの部屋など人気展示に加え、今回は「改造チャリ」や「改造単車」に乗れる体験も追加。さらに、「アルプスの少女ハイジ」や「なめ猫」との公式コラボが実現。ヤンキー姿のキャラクターたちと”一緒に”写真を撮ることができる。

物販コーナーでは、田中秀幸氏描き下ろしの公式キャラクター「マブ&トモ」デザインの公式アイテムが今回も登場。そのほか、「アルプスの少女ハイジ」「なめ猫」コラボグッズなど、本イベント限定グッズが多数ラインアップされている。

開催期間は4月18日〜5月10日。東京都足立区にある「北千住マルイ」7階 1010PARKにて開催される。前売チケットやイベントの詳細については、専用サイトから。