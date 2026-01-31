お笑いコンビ・サンドウィッチマンの伊達みきおと富澤たけしが20日、YouTubeチャンネル『関根勤チャンネル』にゲスト出演。タレント・島崎和歌子のエピソードを明かした。

「タクシーに乗せようとしたら胴体をカニバサミされた」

“ある意味怖い芸能人”として、島崎を挙げた富澤。あるとき、サンドウィッチマン、島崎、狩野英孝、水森かおりとの飲み会があり、「帰らないとか、すごい飲むっていうのは聞いていた」が、「お店の閉店時間があるから、そこで終わるだろう」と考えていたという。しかし、案の定、島崎が、「帰りたくない」と言い出し、「もうタクシーに乗せようって。乗せようとしたら、胴体をカニバサミされた。初めてですよ。女の人にカニバサミされたの」と苦笑いでぶっちゃけた。

「そこからまた1～2時間行って、結局、家に帰ったのが4時」と打ち明けた富澤は、伊達に対し、「(島崎が)また“乗らない!”って言うから。“じゃあ俺、先乗るわ”って。先に乗って帰っちゃった」と恨み節。伊達は、「でも、話面白い」と称しつつ、「あの和田アキ子さんが、“頼むから帰ってくれ”って言った人なんで」と明かすと、関根勤は、「ええ!? そうなの? すごいね～」と驚いていた。

「誰も住んでる場所を知らない」「今もガラケー」

また、「誰もワカさんが住んでる場所を知らない」そうで、伊達は、「“元々アイドルだから、誰にも教えたくないのよ～”って。タクシーも絶対、近くのコンビニで降りるし。“もういいじゃないですか”って言いましたけど、“ああ!? 何!?”って(笑)」と吐露。さらに、「あの人、今もガラケーです」と打ち明け、富澤が、「写真送るのも一苦労」とぼやくと、「基本届かないです。容量オーバーで」と話した。

一方で、伊達は、「あの人も長いじゃないですか。18歳から『オールスター感謝祭』やってて。すごくないですか?」と尊敬の念も。「『オールスター感謝祭』の立ち位置は、“絶対に誰にも譲らない!”ってすごい言ってた。なんか、それもカッコいいんですよね」と続けつつ、「元々アイドル歌手で入ってきて、今でも歌手だと思ってるらしいんですけど……。“私は歌で『紅白』に出たい!”っていうのはずっと言ってますね。“それだけが心残りだ”って」と裏話も明かしていた。