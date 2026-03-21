お笑いコンビのめぞん(吉野おいなり君、原一刻)が5月24日、東京・ルミネtheよしもとにて、単独ライブ『吉野原ペアvs地獄の三人衆』を開催する。

めぞん 単独ライブ『吉野原ペアvs地獄の三人衆』

自身最大規模の単独ライブ

『M-1グランプリ2025』で初の決勝進出を果たしためぞん。ルミネtheよしもとで単独ライブを行うのは今回が初めてで、自身最大規模の単独ライブとなる。

チケットはFANYチケットにて、3月22日(11:00〜)より先行受付、3月28日(10:00〜)より一般発売を開始。当日はオンライン配信も実施される。

めぞんのコメントは以下の通り。

吉野おいなり君

お互いのことを信頼し合い伝説の演芸といわれる“究極億万満漫才”を会得。

漫才頂上決定戦『サンパチキングダム』を優勝した吉野原ペア。

二人に穏やかで平穏な日々が訪れると思われた。

が、束の間の安息を切り裂くように強烈な空鳴りと共に灰紫色の空に亀裂が入る。

ひび割れた空の隙間から高笑いをしながら舞い降りてきた三の影は自らのことを『地獄の三人衆』と名乗った。

-吉野にお笑いの全てを教えた男-

-吉野とかつての盟友であった灼眼の悪魔-

-超越的演芸人工知能【マスターラフ】-

天高くから二人のことを嘲笑い見下ろす三人衆

しかし天を見上げる二人の顔もまた不敵に笑っていた。

原一刻

初めてあのルミネtheよしもとで単独ライブをさせていただけることになりました! 嬉しさと緊張が半々なのですが皆さんに楽しんでもらえるように頑張ります!