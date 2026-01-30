エバース・真空ジェシカら「M-1 グランプリ2025」ファイナリスト9組が、2月3日に放送されるテレビ朝日・ABCテレビ『相席食堂』(毎週火23:10～)に出演する。

3日の放送から、3週にわたって「M-1 グランプリ2025」でしのぎを削ったファイナリストが、“ロケ”で激突する「街ブラ-1 グランプリ2026」を開催。優勝したたくろう以外の9組が、コンビのどちらかの地元でロケを行い、街ブラロケのおもしろさを競い合い、ノブと大悟がそれぞれ100点満点で採点、合計200点満点で勝敗を決定する。

9組のVTRの順番は、「M-1」に倣って“笑神籤”ならぬ、ロケの神籤“ロ神籤”を千鳥が引いて決定。昨年は、解散の危機に瀕する札幌の伝説のコンビ・アクアジェラートを仲直りさせようと奮闘したトム・ブラウンが優勝。ドキュメンタリータッチのロケとアクアジェラートの個性が千鳥の心をつかんだ。

今大会は、5年連続参加の真空ジェシカや3回目のヤーレンズをはじめ、初参加にして初ロケのドンデコルテやめぞんが参戦。漫才とは異なり、何が起こるかわからないのが街ブラロケで、「漫才の借りはロケで返す」と意気込む彼らが多彩なロケスタイルで激突する。 前半戦から高得点が飛び出し、「名作そろい!」「これはもうアナザーストーリーやないか!」と千鳥も太鼓判。それぞれの物語が、笑いと感動、涙で紡がれる。いずれも見ごたえたっぷりで、「M-1」さながらのハイレベルな熱戦が展開される。