星野リゾートが展開する「リゾナーレ下関」(山口県下関市)が3月12日、英文週刊ニュース誌「TIME」が選ぶ「2026年 世界で最も素晴らしい場所(The World's Greatest Places of 2026 )」に選出された。

リゾナーレ下関 外観

1923年に創刊し100年以上の歴史を持つ米国発祥の同誌は、世界200カ国、2000万人に読まれている。毎年恒例の「世界で最も素晴らしい場所」は、訪れるべき、あるいは宿泊すべき100の目的地のリストであり、同誌が世界中に持つ特派員や寄稿者からの推薦および公募プロセスを経て、新しく刺激的な体験を提供している場所に焦点を当てて作成される。対象はホテル、クルーズ、レストラン、アトラクション、博物館、公園など多岐にわたり、「Places to Stay」と「Places to Visit」の2部門に分かれている。

今回、星野リゾートが国内外に展開するリゾートホテルブランド「リゾナーレ」の8施設目となる同ホテルが、最も素晴らしい宿泊施設(Places to Stay)の1つとして選出された。同社の施設が単体で同部門に選ばれるのは今回が初めて。

リゾナーレ下関は、「海峡のデザイナーズホテル」をコンセプトに、関門海峡の景色や「ふぐ」など、この地域ならではの要素を随所に取り入れた空間デザインに加え、ロケーションを活かしたアクティビティを通して、海峡を楽しみ尽くす滞在を提案している。今回の選定では、海外では食べることが珍しい「ふぐ」をモチーフにした空間デザインや、海峡を楽しみ尽くす多彩なアクティビティ、子どもだけではなく大人も楽しめるような工夫が評価された。

左:ふぐビーチ/右:ふぐプール 全天候型屋内プール

「この度、TIME誌の『The World's Greatest Places』にリゾナーレ下関が選出されたことを、大変光栄に思います。これもひとえに、お客様や地域のみなさまの日頃からのご支援の賜物と心より感謝申し上げます。リゾナーレ下関は開業して3か月経過しましたが、今後も地域のみなさまと協力し、多くの方に下関市へお越しいただけるよう、関門海峡の魅力を活かした滞在を提供し続けます。」(リゾナーレ下関 総支配人 鈴木良隆氏)