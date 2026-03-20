TBSラジオ『荻上チキ・Session』(毎週月～金曜17:00～)は20日、昨年12月から体調不良で出演を見合わせていた南部広美が、3月で番組を降板すると発表した。

TBS放送センター

南部は、昨年12月19日から体調不良のため番組を休演。体調を崩して入院し、退院後も治療を続けており、「回復にはまだ長い時間がかかる見込みで、仕事への復帰のめどがたたない状態が続いています」という。

番組、TBSラジオとしては、「いつまででも復帰を待つ、また必要な調整や配慮を行う」ことを本人に伝え、片桐千晶らがピンチヒッターを務めてきたが、南部本人から「現状では復帰のめどがまったく立たないため、番組を降板させて欲しい」と申し出があった。

これを受け、番組側は「本当に寂しく、つらい決断ではありますが、今は何よりも、南部さんが、ご自身の回復に専念できる環境を作ることが一番」と考え、この申し出を受け入れた。

病名や病状については、「プライバシーに関わり、また病名などが独り歩きすることで、同じ病気の方に不安を与えかねないということから、ご本人の希望で現時点での公表は控えさせていただきます」としている。

南部は、番組が2013年4月に『荻上チキ・Session-22』としてスタートしてから、約13年にわたり出演。「南部さんがお休みの間、多くのリスナーの方から、心配の声や励ましの声をいただきました。リスナーの皆さんにとっても、南部さんの声、そして温かい人柄は、番組の大きな柱として欠かせない存在だったと思います」と惜しんだ。

現時点では南部本人からの挨拶はできないというが、「長い間お世話になったリスナーの皆さんにメッセージを伝えたい、という思いを持っていらっしゃるということですので、今しばらくお待ちください」と呼びかけた。

4月以降は、片桐千晶が月・木・金曜日、TBSの山本恵里伽アナが火曜日、日比麻音子アナが水曜日を担当する。