「結果が出なかったらいらない」「応援の手紙から全部批判の手紙に」　安藤美姫、18歳で出場したトリノ五輪後の変化を振り返る

ABEMAのバラエティ番組『秘密のママ園2』が15日に配信された。

安藤美姫、現役選手時代の苦悩

番組では、気になる他人の家庭をのぞき見する密着企画「のぞき見! 隣のママ」にて、プロフィギュアスケーターの安藤美姫に密着。12歳になる長女・ヒマワリさんが特別出演し、母と娘の知られざる絆が明かされた。密着では、安藤が現役選手時代の苦悩や、長女の出産から現役復帰までの秘話を赤裸々に振り返る。

14歳で4回転ジャンプを成功させ、メディアから大きな注目を集めた安藤だが、18歳で出場したトリノ五輪で15位に沈むと、手のひらを返したようにメディアが離れていったと回顧。

「誰も守ってくれない。いい時はいいことだけ言って、結果が出なかったらいらない。18歳の時に理解ができた」といい、「メディアの方もさーっていなくなった」「一般の方からも、応援の手紙から全部批判の手紙に変わった瞬間」と、かつてメディアを拒絶し心を閉ざすきっかけとなった挫折を打ち明けた。