フィギュアスケート元日本代表・坂本香織氏が13日、自身の地元・神戸にて引退会見を行い、その場で結婚を発表した。お相手は一般人だという。

坂本花織氏

引退会見では、21年間指導を受けたコーチである中野園子氏に感謝の気持ちを述べ「私も同じくらいの年月、それ以上をかけてたくさん世界に羽ばたく選手を育てていけるようにこれからも頑張っていこうと思います」と自身の未来への希望を語った。

その後、「この場を借りてもう一つご報告があります」と添え、「私事ではございますが、先日結婚しました」と結婚を報告した。会場では驚きと同時にあたたかな拍手が巻き起こり、坂本氏は照れた様子で手元の花束で顔を隠すような仕草をし、喜びをにじませた。

結婚相手は、神戸学院大学在学中に知り合った一般の方でスケート関係者ではないといい、5月5日に入籍したと報告した。坂本氏はお相手のことを「(自分とは)本当に真逆な方で、常に冷静に物事を考えられ、でも楽しむことを忘れず一緒に楽しいことをしてくれる人です」と話した。坂本氏が報告する表情は、「選手としてやり切った」という達成感と、結婚という1つの節目を迎えた幸福感が垣間見れた。

SNSでは早速「かおちゃん」「坂本香織さん」「結婚発表」がランクイン

「おめでとうございます」 「ビックリした!!!照れて花束で顔隠すの可愛すぎる」 など驚きと祝福の声が多数寄せられている。

今後は指導者としてのキャリア、そして結婚という新しいライフステージを迎えることとなる。彼女のスケートがもたらしてくれた感動に感謝すると同時に、坂本氏の新たな門出を祝福したい。