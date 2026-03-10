あきんどスシローは3月11日、「活〆桜鯛」や「ジャンボとろサーモン」など春メニューを全国のスシロー店舗で発売する。

商品概要(一部)

通常180円から販売している一度も冷凍していない生の「活〆桜鯛」を150円から提供する。店舗で皮引きと切りつけを行うことで、鮮度の良い状態で楽しめるとしている。

同日から脂のりの良いサーモンのハラスを使用した「ジャンボとろサーモン」も110円から販売する。そのほか、春のネタを盛り合わせた商品も登場するという。

「春のおすすめ彩り5種盛り」は580円から。サクラマスや釜揚げ桜えびなど春の食材を含む5種のネタを食べ比べできる商品で、内容は「ほたて貝柱 焦がし醤油(直火炙り)」「白ばい貝」「サクラマス いくらのせ」「九州産きびなご」「釜揚げ桜えび包み 卵黄醤油のせ」。

しょうがとフライドガーリックを添えた「一本釣り大切りかつお」は120円から販売する。

「漬け活〆桜鯛 桜つぼ漬けのせ」は260円から。漬けにした活〆桜鯛に桜つぼ漬けをトッピングしたメニュー。

「スシロー海鮮巻き重ね(春)」は260円から。12種の具材を使用した海鮮巻きの春バージョンとして提供する。

有明海の一番摘み海苔を使用した「厳選まぐろ赤身ととろたく手巻」は360円から。

「厳選まぐろ赤身食べ比べ」は140円から。40kg以上のめばち鮪を使用し、生と煮切り醤油漬けの2種を楽しめる。

サイドメニューでは「春の山海の幸 天ぷら盛り(えび天)」を430円から販売。さつまいも、えび天2本、スナップえんどう、いか天、たけのこを盛り合わせた商品となっている。

販売期間は3月11日から。商品によって販売期間や予定数が異なり、なくなり次第終了となる場合がある。なお、「スシロー To Go」「京樽・スシロー」では取り扱わない。