フジテレビは、26日～29日に三重・鈴鹿サーキットで開催される「2026 F1日本グランプリ」の会場で、FODとフジテレビNEXTによるブース出展とステージ企画を実施する。

28日には、GP SQUARE FANZONE STAGEで「FOD Presents F1ガールズトークショー」を開催。モデル・古畑星夏、レーシングドライバーの織戸茉彩が登壇し、「女性視点でのF1の魅力」をテーマにトークを繰り広げる。MCはフジテレビF1ナビゲーターのサッシャが務め、土曜予選の展望なども交えた内容となる。

会場内には特設ブース「FOD・フジテレビNEXT LOUNGE」を設置。FOD、フジテレビNEXTのF1中継・配信をモニターで視聴できるほか、座席のタブレットを通じてFODの視聴体験もできる。

さらに、「FOD F1プラン」のチャンピオンコースで利用できる機能の一部を体験できるピットウォールを設置し、「F1 TV」のマルチビュー、チームラジオ、オンボードカメラ、過去50年アーカイブなどの魅力が体感できる。

ブース体験者には、ハイネケン1本をプレゼントする予定。加えて、ブース周辺ではFODオリジナルデザインのクリアファイル、フライヤーを配布し、その場で「FOD F1プラン」への入会相談・手続きも受け付ける。さらに、当ブース限定で「FOD F1プラン」にその場で新規入会した人を対象に、「FOD F1プラン チャンピオンコース」の無料クーポンが当たるSPECIALガチャも実施予定。また、その場で「フジテレビNEXT」に加入すると、加入翌月1か月分の視聴料から1,000円分を割引される。

このほか会場では、複数のステージ企画を予定している。