フジテレビは、26日～29日に三重・鈴鹿サーキットで開催される「2026 F1日本グランプリ」の会場で、FODとフジテレビNEXTによるブース出展とステージ企画を実施する。
28日には、GP SQUARE FANZONE STAGEで「FOD Presents F1ガールズトークショー」を開催。モデル・古畑星夏、レーシングドライバーの織戸茉彩が登壇し、「女性視点でのF1の魅力」をテーマにトークを繰り広げる。MCはフジテレビF1ナビゲーターのサッシャが務め、土曜予選の展望なども交えた内容となる。
会場内には特設ブース「FOD・フジテレビNEXT LOUNGE」を設置。FOD、フジテレビNEXTのF1中継・配信をモニターで視聴できるほか、座席のタブレットを通じてFODの視聴体験もできる。
さらに、「FOD F1プラン」のチャンピオンコースで利用できる機能の一部を体験できるピットウォールを設置し、「F1 TV」のマルチビュー、チームラジオ、オンボードカメラ、過去50年アーカイブなどの魅力が体感できる。
ブース体験者には、ハイネケン1本をプレゼントする予定。加えて、ブース周辺ではFODオリジナルデザインのクリアファイル、フライヤーを配布し、その場で「FOD F1プラン」への入会相談・手続きも受け付ける。さらに、当ブース限定で「FOD F1プラン」にその場で新規入会した人を対象に、「FOD F1プラン チャンピオンコース」の無料クーポンが当たるSPECIALガチャも実施予定。また、その場で「フジテレビNEXT」に加入すると、加入翌月1か月分の視聴料から1,000円分を割引される。
このほか会場では、複数のステージ企画を予定している。
【編集部MEMO】
サッシャは、FODで配信される「Formula 1(F1)」の2026年シーズン全24戦の実況を担当。「このような素晴らしい機会をいただけたことに、心から感謝しています。ドイツで生まれた私にとって、F1は物心ついた頃から50年にわたり、人生の中心にあり続けてきた存在です。1987年からフジテレビのF1中継に胸を躍らせ、エンジン音とともに時代を生きてきました。そして今、10年間の実況経験を携えて、FODという新たな舞台で再びF1と向き合えることに、興奮しております！世界最高峰のスピード、極限の駆け引き、そして一瞬で運命が変わるドラマ――そのすべてを、観ている皆さんと同じ熱量で、同じ目線で、全身全霊で伝えていきます。F1 TVとの連動により、F1の奥深さと臨場感はさらに進化します。“観る”から“没入する”へ。FODだからこそ体験できるF1を、ぜひ一緒に味わってください。みんなでFODで、Lights Out！」とコメントしている。