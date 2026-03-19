震災からの復興は、どこまで進んでいるのか――。俳優・羽田美智子が、東海テレビ、石川テレビ、福井テレビで放送されるドキュメンタリー番組『羽田美智子 笑顔芽吹く旅～春、石川・能登へ～』(22日16:55～)で、“第2の故郷”と語る石川・能登を再訪し、その“今”を見つめる。

羽田美智子

この番組は、2024年1月1日に発生した能登半島地震から2年を迎える石川・能登を舞台に、復興へと歩みを進める“いま”の姿に触れる旅ドキュメンタリー。羽田は、これまで出演してきた東海テレビ制作ドラマ『花嫁のれん』をきっかけに石川県と深い縁を持ち、継続的に現地を訪れ、ボランティア活動などを通じて支援を続けてきた。

今回は、そんな“第2の故郷”とも呼ぶ能登を再訪。観光地やグルメを巡りながら、復興に取り組む人々と出会い、震災を乗り越えて前を向く地域の現在地を伝える。

ロケ後、羽田は「この1年で本当に復興が進んでいる印象がある」と語り、「笑顔が戻ってきているのがうれしかった」と実感を明かす。また、街並みについても「生まれ変わってきている印象」と変化を感じ取った様子だ。

能登の魅力については、「野菜、魚、米、水、塩など、すべての食べ物がやさしい味」と表現し、「そこに住む人たちもやさしくてあたたかい」とコメント。「能登の土壌が生み出すものはみんなやさしくなるのかな」と語っている。

さらに視聴者に向けて、「観光することがボランティアになる」と呼びかけ、「ぜひ現地に足を運び、交流してほしい」とメッセージを寄せた。温泉や土産店の再開、新たな店舗の誕生など、訪れる楽しみも広がっているという。