ABEMAオリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』第3話が、きょう19日(21:00〜)に配信される。

  • 『さよならプロポーズ via オーストラリア』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

    『さよならプロポーズ via オーストラリア』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

過去の二股疑惑が浮上

第3話では、旅の3日目の模様を公開。二度の離婚を経験し結婚願望をなくした会社経営者の39歳彼氏・ケンシと、31歳彼女・サチエは食事へ。

第1話、第2話とケンシのお酒の飲み方などで価値観の違いが浮き彫りになっていたが、第3話ではサチエの口から「なんでそもそもケンシに対しての信用がないかわかってる? 付き合ってからも女の子に連絡をしていたりとか……何人かで遊びましょうってなって、ケンシが連れてきた女の子がいて、そこに私もいる。結局その女性にも、私にも同じことをしていたよね、連絡をとっていて。言ってしまえば二股みたいなことをしていたでしょ」と過去の二股疑惑が浮上。

これに対しケンシは「それが一生の罪だとしたら俺はいつ許されるの?」と返し、2人はケンカに……。

別れの危機に直面

今回、カップルたちには「4日目(翌日)にこのまま旅を続けるか、それともここでリタイアして別れるかを選択してください」とのアナウンスがあり、翌日に決断を迫られた2人は別れの危機に直面する。

サチエが「1人になりたいから別行動しよう」と提案し、スタジオのヒコロヒーも「リタイアしちゃうんかな……」と漏らす事態に。果たしてサチエの向かった先は。そして2人はどのような選択をするのか。

過去の二股疑惑が浮上「それが一生の罪だとしたら俺はいつ許されるの?」　『さよならプロポーズ via オーストラリア』第3話
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【編集部MEMO】
『さよならプロポーズ』は、恋人として付き合いを続けているもののなかなか結婚に踏み切れないカップルが、7日間の海外旅行を経て、最終日に“結婚”か“別れ”のどちらかを必ず決断しなければならない、最も切なく愛に溢れた結婚決断リアリティ番組。近年結婚に対する価値観が多様化するなか、“結婚”または“別れ”に向き合うカップルから垣間見えるリアルなすれ違いや本音をのぞき見し、その成長や決断を見守る。